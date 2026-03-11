Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聯賽盃｜理文換帥後即挫大埔獲首勝 暫代主帥列特見步行步唔急坐正

足球世界
更新時間：23:20 2026-03-11 HKT
理文上戰足總盃爆冷不敵流浪後當晚即宣佈朱兆基離隊，並任命列特為暫代主帥，今場首戰即碰硬戰，聯賽盃4強對大埔，最終有驚無險以1:0挫大埔闖決賽，列特賽後表示並未有考慮「擔正」，暫時先見步行步。

列特不認同球隊表現未如預期 也並不急於轉正

列特首戰告捷，他大讚工作人員的後勤工作做得很好，令球員們可以短時間內恢復應戰，而提到球隊在今季的表現是否未如理想時，列特並不認同並指：「我不認為我們沒有達到期望，在引進新球員後必須給予時間他們適應，我們在賽季中也很強勢，雖然會有失誤但作為一支重建中的球隊很正常也可理解。」他也補充指球隊有核心球員離隊，人手也並不足夠。

而提到得知接手理文暫代主帥一職時，列特指很驚訝，但也強調自己並沒有強求轉正，只是一步一步慢慢來，他說：「我們是一個團隊，我只是負責領導訓練工作。這並不是說我會一直擔任這個職位，我們一場一場地打，這取決於俱樂部，我為俱樂部工作，我沒有特別要求這份轉正，也沒有人提到過未來，所以我們一場一場地打，我也很樂意這樣做。」而提到作為暫代主帥的工作和平時有什麼分別時，列特則表示在之前並不是第一決策者時比較容易，可以在腦中思考不同決策，但現在必須要為球隊作出最好的選擇。

 

記者/攝影：魏國謙

