巴西州聯賽變MMA戰場 高士路、明尼路大打出手23人領紅 侯克都有份│有片

周日巴西米內羅州聯賽決賽變成MMA戰場，對賽雙方高士路和明尼路在比賽末段爆發衝突，雙方職球員在場上互毆，球證最終出示23面紅牌，前巴西國腳侯克(Hulk)、雷蘭諾迪(Renan Lodi)都有份，前者在賽後就此道歉。

巴西米內羅州聯賽決賽變成MMA戰場。Threads截圖

末段激烈衝突 侯克掌擊對手

米內羅州聯賽決賽由高士路對明尼路，前者於下半場補時6分鐘領先1:0時，獲得進攻機會，基斯甸卡度素衝門執雞，與明尼路門將菲臘比相撞，菲臘比老羞成怒起身襲擊卡度素，包括跪在他身上大聲咆哮。此舉引起雙方球員衝突，互相追打拳來腳往，兩隊的職員亦加入戰團，場面非常混亂，當中效力明尼路的前巴西國腳前鋒侯克出拳打向敵將的後腦，同時亦被人兩度起飛腳踢中。

BATALLA CAMPAL EN LA FINAL DEL CAMPEONATO MINEIRO: algunas imágenes de la pelea entre los jugadores de Cruzeiro y Atlético Mineiro.



📹 X/essediafoilouco pic.twitter.com/vl0AzRKqdK — TyC Sports (@TyCSports) March 9, 2026

🚨 UNREAL SCENES! 🤯



A real WAR broke out between the players of Cruzeiro and Atletico Mineiro today. 🇧🇷



pic.twitter.com/XJgJTWv7qh — Polymarket FC (@PolymarketFC) March 9, 2026

共23人領紅牌 高士路贏波

球證之後出示23張紅牌，據巴西媒體報導共有12名高士路球員領紅，包括曾效力馬德里體育會和諾定咸森林的左閘雷蘭諾迪，而明尼路亦有11人被逐，39歲射手侯克亦榜上有名。此子賽後為衝突道歉：「這件事令人遺憾。我們不能樹立這樣的榜樣，因為這會對全世界造成負面影響。我們有責任維護形象。」而比賽高士路最終贏1:0，捧走米內羅州聯賽冠軍。