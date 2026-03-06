Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│熱刺如降班無名帥肯接手 有機會請舊將羅比堅尼帶領戰英冠

足球世界
更新時間：19:04 2026-03-06 HKT
發佈時間：19:04 2026-03-06 HKT

熱刺捲入英超護級戰的同時，正接觸多位名帥，包括迪沙比(Roberto De Zerbi)、普捷天奴(Mauricio Pochettino)等，鎖定下季的領軍人選。然而消息指如果熱刺最終真的降班，這些名帥不會接手球隊，他們要另覓人選，並已有初步想法，就是邀請正在匈牙利執教的舊將羅比堅尼(Robbie Keane)。

正接觸迪沙比、普捷天奴

早前熱刺辭退湯馬士法蘭克後，聘請杜陀為新帥，簽短約至季尾，其任務就是領軍護級。這支倫敦球會將會聘請新帥在來季領軍，並已鎖定多位目標，大部份都是世界級名帥，包括已離開馬賽的迪沙文，以及現帶領美國國家隊的舊帥普捷天奴。

若降班名帥勢打退膛鼓

可是杜陀接手後在英超3連敗，球隊29輪僅得29分排16位，僅比18位的韋斯咸多1分，全面捲入降班漩渦。英國媒體《givemesport》指如果熱刺真的降班，迪沙比不會接手球隊，皆因他同時受到曼聯、曼城等隊青睞，不會轉戰英冠。而普捷天奴與熱刺有感情，未必會拒抗降身英冠，但由於其薪金要求不會低，踢英冠的熱刺勢難負擔其薪金。

羅比堅尼接手屬務實選擇

而降班後的務實選擇，就是羅比堅尼。此子球員時代兩度效力熱刺，合共踢了8年，是球隊名宿級人物，加上他目前於匈牙利球隊費倫斯華路士任教，會樂意到英冠帶領舊會。再者他任教費倫斯華路士期間，領軍踢69場取得42勝，勝率達到61%，已證明其執教能力。

如果熱刺降班，羅比堅尼是務實的選擇。法新社
如果熱刺降班，羅比堅尼是務實的選擇。法新社
如果熱刺降班，羅比堅尼是務實的選擇。法新社
如果熱刺降班，羅比堅尼是務實的選擇。法新社
羅比堅尼目前於匈牙利執教。法新社
羅比堅尼目前於匈牙利執教。法新社

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民熱議因為咁樣計...
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民猜測「咁樣計」...
飲食
2026-03-05 16:51 HKT
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
宏福苑大火｜消防員何偉豪離世百日 未婚妻Kiki發文剖白 淚訴未能忘懷：未同你講到「再見」
01:01
宏福苑大火｜消防員何偉豪離世百日 未婚妻Kiki發文剖白 淚訴未能忘懷：未同你講到「再見」
社會
4小時前
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
影視圈
21小時前
同居一年見真章 港女力數男友零家務貢獻 食宵夜後竟然咁樣撻落床 網民嘲極品：懶到出汁｜Juicy叮
同居一年見真章 港女力數男友零家務貢獻 食宵夜後竟然咁樣撻落床 網民嘲極品：懶到出汁｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
「最前衛港姐冠軍」退圈35年罕現身  66歲竟滲少女味雍容華貴  同場前TVB主播被比下去？
「最前衛港姐冠軍」退圈35年罕現身  66歲竟滲少女味雍容華貴  同場前TVB主播被比下去？
影視圈
10小時前
37歲「豪放港姐」宣布再度懷孕  穿比堅尼騷22周孕肚畫面火辣  手腳仍纖瘦得天獨厚  
37歲「豪放港姐」宣布再度懷孕  穿比堅尼騷22周孕肚畫面火辣  手腳仍纖瘦得天獨厚  
影視圈
4小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
港人移英︱內政部公佈永居英語要求B2詳情 新規2027年3月26日生效惟未提BNO
港人移英︱內政部公佈永居英語要求B2詳情 新規2027年3月26日生效惟未提BNO
即時國際
2小時前