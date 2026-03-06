英超│熱刺如降班無名帥肯接手 有機會請舊將羅比堅尼帶領戰英冠

熱刺捲入英超護級戰的同時，正接觸多位名帥，包括迪沙比(Roberto De Zerbi)、普捷天奴(Mauricio Pochettino)等，鎖定下季的領軍人選。然而消息指如果熱刺最終真的降班，這些名帥不會接手球隊，他們要另覓人選，並已有初步想法，就是邀請正在匈牙利執教的舊將羅比堅尼(Robbie Keane)。

正接觸迪沙比、普捷天奴

早前熱刺辭退湯馬士法蘭克後，聘請杜陀為新帥，簽短約至季尾，其任務就是領軍護級。這支倫敦球會將會聘請新帥在來季領軍，並已鎖定多位目標，大部份都是世界級名帥，包括已離開馬賽的迪沙文，以及現帶領美國國家隊的舊帥普捷天奴。

若降班名帥勢打退膛鼓

可是杜陀接手後在英超3連敗，球隊29輪僅得29分排16位，僅比18位的韋斯咸多1分，全面捲入降班漩渦。英國媒體《givemesport》指如果熱刺真的降班，迪沙比不會接手球隊，皆因他同時受到曼聯、曼城等隊青睞，不會轉戰英冠。而普捷天奴與熱刺有感情，未必會拒抗降身英冠，但由於其薪金要求不會低，踢英冠的熱刺勢難負擔其薪金。

羅比堅尼接手屬務實選擇

而降班後的務實選擇，就是羅比堅尼。此子球員時代兩度效力熱刺，合共踢了8年，是球隊名宿級人物，加上他目前於匈牙利球隊費倫斯華路士任教，會樂意到英冠帶領舊會。再者他任教費倫斯華路士期間，領軍踢69場取得42勝，勝率達到61%，已證明其執教能力。

如果熱刺降班，羅比堅尼是務實的選擇。法新社

羅比堅尼目前於匈牙利執教。法新社