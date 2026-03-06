Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜球星消費觀大不同！ 加拿曹豪擲信用卡任女友簽 麥巴比揸平價Mini出行

足球世界
更新時間：17:58 2026-03-06 HKT
發佈時間：17:58 2026-03-06 HKT

球壇巨星的私生活，總能成為球迷茶餘飯後的話題。近日，曼聯舊將、現效力車路士的翼鋒阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）被曝出對新女友極盡慷慨，竟送上無上限信用卡任其簽帳；與此同時，另一位皇馬球星基利安麥巴比（Kylian Mbappe）則被拍到在巴黎駕駛一輛僅值3.5萬英鎊的Mini Cooper，兩位球星在金錢上的處理方式，呈現出有趣的對比。

加拿祖闊佬氹女友：信用卡任簽

據西班牙媒體報導，去年夏天離開曼聯轉投車路士的加拿祖，在與兩歲兒子安素（Enzo）的母親艾華加西亞（Eva Garcia）分手後，近日傳出與西班牙網紅露芭絲（Adriana Lobaz）發展新戀情。兩人上月被發現一同前往埃及旅行，共享相似的旅遊照片，引發外界揣測。
西班牙傳媒爆料，稱加拿祖不僅與洛巴斯已在倫敦同居，更對女友極盡豪爽，給予其一張「無消費上限的信用卡，讓她想買什麼就買什麼」。兩人甚至乘坐私人飛機往返馬德里和倫敦。然而，西班牙媒體指加拿祖對這段關係並不認真，因為他不想見露芭絲的家人，認為這只是一段「玩玩」的關係。

麥巴比樸實出行：駕3.5萬鎊Mini

與加拿曹的慷慨相比，皇馬球星麥巴比的消費習慣則顯得更為低調。這位身家億萬的法國前鋒，周四被拍到在巴黎駕駛一輛價值僅3.5萬鎊的Mini Cooper敞篷車出巡，而非他價值200萬鎊的豪華跑車系列。
據悉，這位27歲的球星此次返回巴黎，是為了就其膝傷尋求第二意見，該傷勢可能影響他能否出戰球隊對陣曼城的歐聯賽事。年薪高達1280萬鎊的麥巴比，近日才剛通過駕駛考試，便被拍到駕駛這輛小型車輛。雖然他擁有巨額財富，但在日常出行上卻選擇了一輛相對樸實的汽車，展現了與其身價不符的「簡樸」一面。

