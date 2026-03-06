英超｜超級電腦預測曼聯可重返歐聯 利物浦得第6轉戰歐霸

英超聯賽前4之爭經過上輪之後再次出現變數，據Opta超級電腦模擬預測，利物浦恐將無緣下賽季的歐聯賽事，而阿士東維拉和曼聯則獲看好能順利出戰歐聯。

英超聯周中快車賽後中，車路士是3、4位主要競爭者中唯一獲勝的球隊，他們以4:1大勝阿士東維拉；相反，曼聯和利物浦則分別遭遇令人沮喪的失利，紅魔作客以1:2不敵紐卡素，紅軍則以1:2爆冷輸給榜尾的狼隊。

超級電腦睇好維拉奪第3

Opta超級電腦通過10,000次模擬後，對本賽季英超聯賽前五的最終排名作出了預測。儘管阿士東維拉近期表現有所下滑，但他們仍有80%的機會獲得歐聯資格，領先於曼聯的76.2%。車路士則有65.7%的機會進入前五，考慮到英格蘭較高的歐洲足協系數，這幾乎足以確保他們獲得歐聯資格。然而，超級電腦預測利物浦將會失敗，僅有63.1%的機會出戰來季歐聯。

利物浦負狼隊爭歐聯形勢危殆

根據超級電腦的預測，最終排名將是維拉排第3，曼聯第4，車路士第5，而利物浦將以第6名遺憾錯失歐聯資格。目前，賓福特是這四支球隊最接近的挑戰者，但他們進入前五的機會僅為10.8%，緊隨其後的是愛華頓、紐卡素和般尼茅夫。

目前，曼聯與維拉同得51分，紅魔憑藉較佳得失球優勢排第3位。至於車路士與利物浦同樣落後落第4的維拉3分，藍獅以較佳得失球排第5，紅軍排第6。

曼聯還要硬撼車路士利物浦

接下來的關鍵賽事包括曼聯主場迎戰維拉，利物浦主場對陣熱刺，以及車路士主場迎戰紐卡素。值得留意的是，曼聯在餘下九場比賽中，還需面對車路士和利物浦兩大勁敵。

除了聯賽排名，維拉還有另一條通往歐聯的途徑，如果他們能贏得今屆歐霸盃冠軍，便可直接獲得歐聯資格，目前他們是奪冠的熱門，將在16強面對里爾。同樣，如果車路士或利物浦能贏得今季歐聯冠軍，他們亦能晉級下屆賽事。