2026世界盃│倒數100日備戰攻略！賽程、轉播、時差安排一文睇清

2026年美加墨世界盃（FIFA World Cup 2026）正式進入最後倒數階段，距離開鑼不足 100 日！作為史上規模最大的一屆賽事，今屆不僅賽制大改，更由三個國家聯合主辦。《星島體育》特別為球迷整理了「世界盃備戰懶人包」，囊括賽程表、香港轉播資訊及時差攻略，助你提早向公司「入紙」請假，調整作息迎接這場足球盛事！

賽事速覽：

今屆世界盃將寫下多項歷史新頁，參賽隊伍與比賽場數均創下歷屆之最。

舉辦日期：2026年6月12日（星期五）至 7月20日（星期一）【香港時間】

主辦國：美國、加拿大、墨西哥（北美三國聯辦）

參賽隊伍：48 隊（由過往 32 隊大幅擴軍）

總場數：104 場激戰

轉播安排：

Now TV 與 ViuTV 早前已宣佈取得 2026 世界盃的香港區獨家轉播權，球迷可透過以下途徑觀賞賽事：

Now TV：直播全部 104 場賽事，並提供 4K 畫質選項。（需另外付費訂購）

ViuTV：將會免費播放精選場次，當中包括揭幕戰及決賽。

時差攻略：

由於主辦國位於北美時區（包括美東、美西及中部時間），與香港有 12 至 16 小時時差，今屆將是名副其實的「通宵波」。

開波時段：主要集中在 香港時間凌晨 12 時至翌日上午 11 時。

觀賽貼士：部分賽事於香港早晨時段進行，上班族或許能在出門前或通勤途中收看。

賽制革新：

因應參賽隊伍增至 48 隊，FIFA 對賽制進行了重大改革，晉級之路更為漫長且刺激：

分組賽階段：全數 48 隊分為 12 組，每組 4 隊進行單循環賽。 晉級資格： 每組 首名 及 次名 直接出線。

8 支成績最好的第 3 名 球隊亦可晉級。 淘汰賽階段：新增 32 強 賽事，隨後依次為 16 強、8 強、4 強及決賽。

重點日子鎖定（香港時間）：

賽事 日期 時間 地點 揭幕戰

墨西哥 對 南非 2026年6月12日 (五) 凌晨 3:00 墨西哥城．阿茲特克球場 (Estadio Azteca) 決賽 2026年7月20日 (一) 凌晨 3:00 紐約/新澤西．大都會人壽體育場 (MetLife Stadium)

編輯備戰小貼士：

今屆賽期長達 39 天，加上「日夜顛倒」的時差挑戰，建議各位熱血球迷：

提早請假：特別是 7月20日（星期一） 的決賽日，或是愛隊出戰的關鍵場次。 調整作息：比賽多在深夜至清晨，宜制定休息計劃，平衡睇波與工作。

(以上資訊截至 2026年3月，如有變動以官方公佈為準)