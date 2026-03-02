港超聯｜傳衛冕冠軍大埔季後散班 堅Sir回應：「唔會」

港超聯衛冕冠軍大埔近日捲入「散班」疑雲，盛傳班主有意季後退出。針對球隊前途未卜的傳聞，大埔主帥李志堅（堅Sir）今日接受星島記者查詢時回應：「唔會。」

據本地媒體報道，大埔班主正考慮在賽季結束後不再贊助球隊，甚至退出港超聯舞台，令這支去屆冠軍面臨解散危機。談及「散班」傳言，「堅sir」在今日接受本報記者查詢時回應：「唔會。」另據本地傳媒報導指出，陣中多名主力球員合約將於今夏屆滿，惟至今仍未有一人獲得會方開出續約條件，令散班之說甚囂塵上。

大埔今季戰績未如理想，上一場聯賽更爆冷以1:2不敵冠忠南區，衛冕機會渺茫。