歐聯｜國際足協主席恩芬天奴嚴打種族歧視 建議掩嘴鬧交直接逐離場

更新時間：15:36 2026-03-02 HKT
發佈時間：15:36 2026-03-02 HKT

皇家馬德里球星雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）疑遭種族歧視的風波持續發酵，國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）就此提出強硬建議，要求足球規則制定者考慮引入新例：球員在發生口角衝突時，若用手或球衣掩蓋嘴巴，應被「推定有罪」（presumption of guilt），若言論涉及種族歧視，更應被直接驅逐離場。

國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）。法新社
嚴厲規則起威懾作用

恩芬天奴向《天空新聞》表示，掩蓋嘴巴的行為本身，就應被視為有罪的推定，他解釋：「如果你沒有東西要隱藏，你就不會在你說話時掩蓋你的嘴巴，就這麼簡單。」他強調，此舉旨在產生「威懾作用」，並成為打擊種族主義的嚴肅一步。他補充說：「如果一名球員遮住嘴巴說了些什麼，而這產生了種族主義的後果，那麼他顯然必須被罰下。」他認為，不能再以「這是社會問題」為藉口而無所作為。

同時建議設立道歉機制

不過，恩芬天奴亦補充，除了懲罰，亦應思考如何改變球場文化。他建議，可以考慮設立一個機制，允許球員為自己在一時憤怒下說出的不當言論道歉，從而獲得不同的處罰。他說：「你可能會在憤怒的時刻做出你不想做的事情，道歉，然後處罰就必須有所不同，這或許能讓我們再向前邁進一步。」

國際足協理事會展開諮詢

恩芬天奴的強硬立場，源於上月雲尼斯奧斯聲稱被賓菲加球員比列斯甸安尼（Gianluca Prestianni）種族歧視，而對方在衝突中正正用球衣掩蓋了嘴巴，令調查陷入困難。據悉，負責制定足球規則的國際足球協會理事會（IFAB）已在上周六宣布，將會就針對歧視行為及球員掩蓋嘴巴的措施，展開諮詢。


 

