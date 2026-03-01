英超│曼聯三大老臣子希望卡域克轉正 大部份球員認可其戰術

今晚英超將會主場對水晶宮的曼聯，目前已連續10輪不敗，包括看守主帥卡域克接手後6輪得5勝1和。知情人士透露，大部份魔將對他的戰術理念和足球認知都非常認可，希望他轉正獲得一紙長約，當中3位老臣子般奴費南迪斯、勞基梳爾和哈利馬古尼都認同讓他成為正式主教練。

卡域克上任後5勝1和

卡域克於1月以看守主教練的身份接手曼聯，上任後6輪英超收錄5勝1和的佳績，今晚如果在主場擊敗水晶宮，就可升至第3位，躋身近年的新高位。然而紅魔管理層仍未決定是否讓這位一代紅魔中場成為正印教頭，球會一直接觸不同的主帥，保留任何選項。

三大老臣子希望卡域克轉正

而英國《太陽報》指曼聯球員就希望卡域克轉正，表明如果他獲得長約大家都會很開心。消息人直透露，隊內3位老臣子般奴費南迪斯、勞基梳爾和哈利馬古尼都認可他的戰術理念和對足球的認知，有消息人士爆料：「部份球員一早期待這樣的轉變，因為在魯賓艾摩廉手下踢球就像玩國際象棋般，要嚴格遵守規條，但卡域克讓各人盡展所長。」

大家佩服卡域克對足球認知

爆料人士續指大家最欣賞卡域克對足球的理解，他了解其他聯賽的球員，明顯是花了大量時間去鑽研足球，關注球壇動態。

消息指般奴費南迪斯認可卡域克的戰術理念。法新社

哈利馬古尼是另一位支持卡域克的曼聯老臣子。法新社

勞基梳爾同樣希望卡域克轉正。法新社

