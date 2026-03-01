英超│曼聯今晚贏水晶宮即上第3位 對上一次躋身頭3係幾時？

曼聯今晚英超將會主場鬥水晶宮，如果贏波就會壓過阿士東維拉，升上積分榜第3位。這個位置對紅魔相當陌生，原來球隊由2023年5月起，都未試過排第3，今場在狀態大勇的後備殺手班捷文施斯高帶領下，力闖近年新高位。(Now621台今晚10:00直播)

曼聯贏波即升上第3位

曼聯賽前以48分排第4位，落後踢多一場的阿士東維拉3分，由於其得失球差為正11球，後者就是正8球，他們贏波就肯定可以藉較佳得失球差壓過同分的維拉，升上積分榜第3位。紅魔於23至24、24至25球季，以及今季開季至今，都未試過於完成一輪比賽後排第3，對上一次位列第3已是2023年5月28日，當時是22至23球季煞科日，主場2:1擊敗富咸以第3名完成球季，取得歐聯門卷。

曼聯首循環作客2:1擊敗水晶宮。法新社

曼聯今場如果贏波，就可以升上積分榜第3位。法新社

後備殺手施斯高成關鍵

目前於聯賽已10輪不敗的曼聯，要取得近年新高位，班捷文施斯高的表現舉足輕重。此子近7輪英超6次上陣，合共攻入5球，近5場後備出場有3次成功破門，成為後備殺手。

施斯高近7場英超6次上陣入5球。法新社

施斯高最近變身後備殺手。法新社

