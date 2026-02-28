英超｜爆冷不敵榜尾狼隊 艾馬利坦承維拉爭冠夢碎

阿士東維拉在英超爭標路上遭受重挫，作客意外以 0:2 不敵榜尾球隊狼隊。賽後，領隊艾馬利（ Unai Emery ）坦承，球隊爭奪英超冠軍的夢想可能已經破滅，現在的目標將會重新調整為保住前五的歐聯資格。

承認爭標夢碎

艾馬利在賽後記者會上，難掩其失望之情，他說：「我們不能感到沮喪。也許有些人會覺得我們正在失去贏得英超冠軍的機會。兩個月前我們還在和阿仙奴和曼城競爭。有些人，甚至包括我自己，可能會說『也許我們能做到』。一些球迷認為，也許他們只是在做夢。現在我們失去了爭奪英超聯賽冠軍的機會，有些人可能會感到沮喪，包括我自己，因為我也有我的夢想。」他回顧道，球隊從去年九月仍在擔心護級，到十二月躋身前五，再到一個月前夢想爭冠，如今的目標則是要在利物浦、車路士、曼聯等豪強的追趕下，保住前五的位置。

艾馬利認下半場表現不及對手

對於今仗的表現，艾馬利認為球隊在上半場表現出色並佔據絕對優勢，創造了不少機會，但未能取得入球。他直言：「下半場他們搶到更多球權，更多地進入了我們的禁區。他們入球後，我們就越難以招架。」他強調，現在是球隊團結一致，認清自身位置的時候。

摩根羅渣未放棄