港超聯｜小將容昊後備建功 彭利拿極刑奠勝 南區雨戰2:1挫十人大埔

「中銀人壽香港超級聯賽」今日（28日）頭場上演激戰，冠忠南區坐鎮香港仔運動場迎戰大埔。在這場受天雨影響的賽事中，南區憑藉「後備奇兵」容昊先開紀錄，加上史提芬彭利拿射入奠勝12碼，以2:1擊敗下半場有一人被逐的大埔，獲得聯賽兩連勝。

受不穩定天氣影響，賽事在微雨下展開，濕滑場地令雙方球員頻頻滑倒，亦增加了比賽變數。開賽僅15分鐘，南區即遭遇打擊，外援梅里路因傷退下火線，由小將容昊後備入替。然而這次被動換人卻收到奇效，容昊上陣僅兩分鐘，便於禁區內切入推射破網，助南區半場領先1:0。

後備出場的容昊為南區先下一城。楊功煜攝

後備出場的容昊為南區先下一城。楊功煜攝

換邊後「綠戰士」大埔傾力反撲，戰至50分鐘，馬高斯山度士接應角球頭槌建功，為客軍追成1:1平手。惟好景不常，大埔守將加比爾隨後在一次爭奪中領紅被逐，令球隊陷入十人應戰的劣勢。

加比爾被罰下之後十分懊惱。楊功煜攝

李嘉耀為球隊搏得「12碼」。楊功煜攝

李嘉耀為球隊搏得「12碼」。楊功煜攝

戰局轉捩點出現在76分鐘，南區李嘉耀在禁區內被侵犯，球證經VAR覆核後判罰12碼，史提芬彭利拿操刀一針見血，助南區再度領先2:1。餘下時間雙方火藥味漸濃，少打一人的大埔無力回天，最終冠忠南區在這場驚險的雨戰中保住勝果，喜提聯賽兩連勝。