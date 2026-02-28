Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港超聯｜小將容昊後備建功 彭利拿極刑奠勝 南區雨戰2:1挫十人大埔

足球世界
更新時間：18:30 2026-02-28 HKT
發佈時間：18:30 2026-02-28 HKT

「中銀人壽香港超級聯賽」今日（28日）頭場上演激戰，冠忠南區坐鎮香港仔運動場迎戰大埔。在這場受天雨影響的賽事中，南區憑藉「後備奇兵」容昊先開紀錄，加上史提芬彭利拿射入奠勝12碼，以2:1擊敗下半場有一人被逐的大埔，獲得聯賽兩連勝。

受不穩定天氣影響，賽事在微雨下展開，濕滑場地令雙方球員頻頻滑倒，亦增加了比賽變數。開賽僅15分鐘，南區即遭遇打擊，外援梅里路因傷退下火線，由小將容昊後備入替。然而這次被動換人卻收到奇效，容昊上陣僅兩分鐘，便於禁區內切入推射破網，助南區半場領先1:0。

後備出場的容昊為南區先下一城。楊功煜攝
後備出場的容昊為南區先下一城。楊功煜攝
後備出場的容昊為南區先下一城。楊功煜攝
後備出場的容昊為南區先下一城。楊功煜攝

換邊後「綠戰士」大埔傾力反撲，戰至50分鐘，馬高斯山度士接應角球頭槌建功，為客軍追成1:1平手。惟好景不常，大埔守將加比爾隨後在一次爭奪中領紅被逐，令球隊陷入十人應戰的劣勢。

加比爾被罰下之後十分懊惱。楊功煜攝
加比爾被罰下之後十分懊惱。楊功煜攝
李嘉耀為球隊搏得「12碼」。楊功煜攝
李嘉耀為球隊搏得「12碼」。楊功煜攝
李嘉耀為球隊搏得「12碼」。楊功煜攝
李嘉耀為球隊搏得「12碼」。楊功煜攝

戰局轉捩點出現在76分鐘，南區李嘉耀在禁區內被侵犯，球證經VAR覆核後判罰12碼，史提芬彭利拿操刀一針見血，助南區再度領先2:1。餘下時間雙方火藥味漸濃，少打一人的大埔無力回天，最終冠忠南區在這場驚險的雨戰中保住勝果，喜提聯賽兩連勝。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
01:15
伊朗局勢︱美國以色列聯手發動「史詩怒火」空襲 伊朗導彈襲美駐巴林海軍基地︱不斷更新
即時國際
1小時前
01:00
深水埗嫖客暈倒死亡 揭妓女藏吸毒工具被捕
突發
8小時前
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
13小時前
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
地產資訊
2026-02-27 13:00 HKT
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
2026-02-27 13:03 HKT
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
玻利維亞運鈔機墜毀，造成15死30傷。美聯社
00:58
玻利維亞運鈔機墜毀15死30傷 民眾瘋搶散落鈔票 軍警發射催淚彈驅趕
即時國際
7小時前
周永恆港鐵車廂疑背妻攬女  貼到實如膠似漆脫罩陰陰嘴笑  網民：條女又唔同咗
周永恆港鐵車廂疑背妻攬女  貼到實如膠似漆脫罩陰陰嘴笑  網民：條女又唔同咗
影視圈
4小時前
佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮
佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
前TVB「樓后」離港生活自爆對一人有虧欠 放下花旦面子學新事物 進駐豪宅環境清幽：唔想出街
前TVB「樓后」離港生活自爆對一人有虧欠 放下花旦面子學新事物 進駐豪宅環境清幽：唔想出街
影視圈
10小時前