曼聯｜修夫基親證無意執教曼聯 「我對英超已無熱情」

前英格蘭國家隊領隊修夫基（Gareth Southgate）已明確表示，他不會成為曼聯的下一任主教練，並坦言自己目前對在英超工作「沒有熱情」，為外界對他入主奧脫福的揣測畫上句號。

曾執教英超奪11、12名

自2024年7月帶領英格蘭在歐國盃決賽失利後辭職以來，現年55歲的修夫基一直未有重返教練席，轉而專注於商業投資，甚至將主持一個電視節目。在近日接受一個播客節目訪問時，修夫基再次重申，短期內沒有復出的打算：「我沒有純粹為了在英超執教而執教的熱情，我35歲時就做過了，取得了第11、12名。現在排在這些位置的是誰？大概是般尼茅夫、白禮頓？我已經擁有過世界足球界其中一份最頂級的工作，我已經被寵壞了。那些重要的夜晚，與頂級球員合作，沒有班主干預。」

被視為下任曼聯領隊熱門

魯賓艾摩廉（Ruben Amorim）上月被曼聯解僱後，修夫基一度被視為接替曼聯帥位的熱門人選之一，尤其在曼聯任命其國家隊左右手史提夫賀蘭（Steve Holland），擔任看守領隊卡域克（Michael Carrick）的助教後，傳聞更甚囂塵上。然而，修夫基親自否認了兩人將在奧脫福重聚的可能。

修夫基不打算再執教

他認同若有像曼聯這樣的大球會任命他，外界必定會有強烈反應，因為很多人認為他在英格蘭的執教是失敗的。那你要如何證明你能贏？你必須去其中一家大球會。然而，修夫基明確表示暫不考慮再執教：「我不想去執教另一支國家隊。球會？老實說，這不是我想做的事。現在，離開英格蘭兩年後，我並非在積極尋找教練職位。我人生的未來還有15到20年，我對一部不同的影片、一部不同的電影、我人生的另一部分感到興奮。」