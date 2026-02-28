英超｜狼隊2:0爆冷挫阿士東維拉  擺脫最低分尷尬紀錄

英超第28輪頭場上演一場充滿戲劇性的「西米德蘭打吡」，於聯賽榜敬陪末席的狼隊在主場發威，憑藉祖奧高美斯（Joao Gomes）及洛迪高高美斯（Rodrigo Gomes）下半場各建一功，以 2:0 擊敗力爭前四的阿士東維拉，讓狼隊在護級路上取得久違的勝利，更讓他們積分達到 13 分，篤定不會打破打吡郡當年創下的 11 分英超史上最低分紀錄。

聯賽榜相差17位 但形勢非一面倒

比賽在雨戰中進行，雖然狼隊與對手在聯賽榜相差17位，但並非一味捱打。上半場13分鐘狼隊一次左路罰球機會，左閘曉高般奴斬大遠處，中間耶辛莫斯基拉頭槌二傳，可惜圖迪高美斯窩利逗射於柱邊出界。

阿士東維拉的前場逼搶對應狼隊不擅用波的後場亦頗收成效。上半場23分鐘，維拉中場杜格拉斯雷斯於前場逼甩狼隊腳下球，但摩根羅渣士鵝眉月的射門有角度但欠力度，輕易被狼隊門將兼隊長荷西沙亞沒收，半場雙方踢成 0:0。

雙「高美斯」建功 絕殺定江山

換邊後戰局出現變化，60分鐘荷西沙亞一次球門球大腳踢至中圈位置，一輪高空爭奪後，狼隊中場核心祖奧高美斯控下皮球後連過兩關殺出重圍，並分球至伏兵右路的年輕鋒將馬迪奧斯文尼。文尼推進數十碼後趁維拉後防未企定就於三閘線位果斷傳中，找到剛剛由英冠球隊修咸頓加盟的箭頭阿當岩士唐，這位29歲英格蘭前鋒在近十二碼點位置將皮球控後，較靚炮台給後上的祖奧高美斯撞射，皮球直飛球門左上角擦楣底入網，狼隊領先1:0。

維拉及後積極反撲，但把握力欠奉，全場13次射門僅4次中目標，中目標埋門亦欠質素。當中一次出現在76分鐘，由中場巴克里劏傳後防線交予伊恩馬臣，但這位23歲翼衛在狼隊後衛莫斯基拉力壓下起腳射門欠角度，被門將荷西沙亞輕鬆擋出。相反，狼隊7射2中全部成功轉化為入球。

雖然維拉全場有超過6成控球率，但他們最接近追和的機會要到補時最後1分鐘才出現。客隊一次手榴彈戰術被狼隊後衛頂出不遠，馬臣禁區頂施射省中對方守衛辛迪亞高般奴彈橫到突破越位呈單刀姿態的阿馬度奧拿拿腳下，但角度較窄的情況下，射門被荷西沙亞封到後再由莫斯基拉護空門解圍。

大難不死的狼隊隨後策動反擊，乘著對手空群而出之際在人多打人少的情況下文尼於右路橫傳予於左路無人看管的祖奧高美斯，但他壓入禁區後的射門被守衛擋出，但因維拉後防空虛，令洛迪高高美斯有時間補射，於十二碼點附近射破出迎門將達米安馬天尼斯的十指關，奠定勝局。

狼隊主帥：為球迷而戰

狼隊領隊羅拔艾華士（Rob Edwards）賽後表示球隊必須表現相當出色才可以在維拉身上取得3分。難掩興奮的他續道：「我真的感到很自豪。這樣的夜晚正是我來到這裡的原因——就是為了像這樣與球迷連繫在一起。我知道球隊處境艱難，但我熱愛足球，我熱愛這樣的夜晚。」

維拉中場摩根羅渣士表示球隊雖然在今場比賽控制了戰局，但在創造機會和爭取入球方面做得遠遠不夠。

他續稱球隊需要保持現有的踢法：「我們排在第三位是有原因的，我們不能忘記這一點。最近的走勢不太一樣，有時你必須腳踏實地，因為面對強隊時勝負難料。這就是英超。我們需要保持專注，重拾我們熟悉的比賽方式。」

這場敗仗對維拉爭奪來季歐聯資格造成打擊，亦令他們在聯賽榜形勢變得被動。賽前力爭取得爭執教阿士東維拉的第100場勝仗的領隊艾馬利（Unai Emery）坦言現在是球隊團結一致並認清賽季走勢的時候。

艾馬利稱：「我們需要了解目前的處境。我們之前兩和一勝，狀態本已回升，但今天未能取得所需戰果。要實現躋身前列的目標，主動權仍在我們手中。」