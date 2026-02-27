歐聯│6支英超隊16強避內訌 曼城、皇馬連續5年交手 車路士PSG演世冠決賽翻版

歐聯、歐霸和歐協聯16強抽籤周五(27日)晚進行，6支英超隊於歐聯16強避過內戰，當中曼城抽中對皇家馬德里，連續5年交手；車路士則硬撼巴黎聖日耳門；紐卡素就激戰巴塞隆拿。

曼城又又又又又對皇馬

歐聯16強抽籤，6支英超球隊避過互對，當中曼城遇上皇馬，兩隊連續5屆於淘汰賽相遇，雙方在今屆聯賽階段第6輪已交過手，當時藍月作客贏2:1。而車路士抽中下下籤，將會惡鬥上屆盟主聖日耳門，並重演去夏世冠盃決賽翻版戲碼。紐卡素則激戰巴塞，同樣受到注目。另一場英西對碰，就是馬德里體育會對熱刺；阿仙奴和利物浦相對較易應付，分別對利華古遜及加拉塔沙雷。而餘下兩仗分別是波杜基林特對士砵亭，以及阿特蘭大對拜仁慕尼黑。

阿仙奴抽好籤

此外，6支英超隊平均分布在兩條戰線，當中位於下線的阿仙奴籤運最好，如果順利擊敗利華古遜後，將會面對波杜基林特或士砵亭的勝方，同線還有馬體會/熱刺，以及巴塞/紐卡素。至於上線就有6支豪門混戰，車路士或PSG過關，大有機會鬥利物浦；皇馬和曼城的勝方，8強預計硬撼拜仁。

歐聯16強對賽表

巴黎聖日耳門 對 車路士

加拉塔沙雷 對 利物浦

皇家馬德里 對 曼城

阿特蘭大 對 拜仁慕尼黑

紐卡素 對 巴塞隆拿

馬德里體育會 對 熱刺

波杜基林特 對 士砵亭

利華古遜 對 阿仙奴

註：首回合3月10、11日上演；次回合3月17、18日舉行