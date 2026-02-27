英超│曼聯最高向艾摩廉支付1590萬鎊賠償金 總費用達到2700萬鎊

曼聯周四公布新一份財務報告，顯示球會去月辭退主教練魯賓艾摩廉（Ruben Amorim），需要向他和其教練團隊賠償最高1590萬鎊（約1億6000萬港元）。連同當初聘請他是向士砵亭支付的毀約金，整個聘用及解僱過程的總開支高達2700萬鎊，代價沉重。

分手費高昂 視乎再就業情況

根據周四晚間提交的財務報告顯示，曼聯為解僱艾摩廉及其教練組成員，包括助教卡路士費南迪斯（Carlos Fernandes）、簡迪度（Adelio Candido）及艾文路費路（Emanuel Ferro），預留了一筆高達1590鎊的潛在賠償金。不過，報告亦指出，曼聯最終是否需要支付全額，將取決於一系列因素，例如艾摩廉能否在指定時間內找到新工作。

兩季換帥或耗4000萬鎊

除了巨額「分手費」，當初為了得到這位葡萄牙少帥，曼聯亦已付出不少。球會早前的財務報表顯示，為了從士砵亭簽下艾摩廉，曼聯支付了約1100萬鎊的補償金。而最新的財報就顯示，這筆款項仍有630萬鎊（約6030萬港元）尚未攤銷，如今只能無奈撇帳。兩數相加，意味紅魔在艾摩廉身上的任命與解僱總費用，高達2690萬鎊（約2億7000萬港元）。

頻繁換帥令球會財政百上加斤。由於解僱艾摩廉的前任坦哈格（Erik ten Hag）以及體育總監丹艾斯禾夫（Dan Ashworth），曼聯已損失1450萬鎊。換言之，短短兩個球季，球會在管理層變動上的賠償金總額，最終可能高達4140萬鎊（約4億1000萬港元），數字令人咋舌。

