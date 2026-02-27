Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│施斯高對愛華頓前曾去杜拜特訓 同行兩位隊友同樣有效果│有片

足球世界
更新時間：16:15 2026-02-27 HKT
發佈時間：16:15 2026-02-27 HKT

曼聯上輪英超憑前鋒班捷文施斯高(Benjamin Sesko)一箭定江山，作客1:0擊敗愛華頓。原來這名斯洛文尼亞中鋒對拖肥糖前，曾飛行5000英里前往杜拜進行私人特訓，交出精彩表現，與他同行還有隊友約羅及艾登希雲，兩人特訓同樣有成果，在比賽中有亮麗表現。

Benjamin Sesko in Dubai a week before bagging winner vs Everton

Credit: Instagram @SPSPerformance @spsperformance_ pic.twitter.com/ek0NCDEWVN

飛行5000英里往杜拜特訓

曼聯於2月10日英超作客1:1賽和韋斯咸後，直到周一(23日)才再次出賽造訪愛華頓，期間相隔12日，大軍留在曼奧斯特訓練，但前鋒班捷文施斯高，聯同兩位年輕中堅約羅及艾登希雲在對陣施肥糖前數天，由英國飛行5000英里往杜拜，在和暖的天氣下接受私人特訓。

施斯高到杜拜私人特訓。影片截圖
施斯高到杜拜私人特訓。影片截圖
施斯高到杜拜私人特訓。影片截圖
施斯高到杜拜私人特訓。影片截圖
施斯高特訓有作用。影片截圖
施斯高特訓有作用。影片截圖
施斯高特訓有作用。影片截圖
施斯高特訓有作用。影片截圖

對愛華頓狂奔入波

在社交媒體的短片可見，身穿短褲和功能性訓練背心的施斯高，在烈日當空下進行衝刺跑等多項訓練，強化體能。此子將特訓成果在球場上展現，對愛華頓時由半場狂奔向對方禁區，再接應麥比奧莫的妙傳射入，為曼聯一箭定江山，個人近7輪英超6次上陣入5球。

約羅、艾登希雲同樣表現不俗

而約羅亦把握利辛度馬天尼斯受傷倦勤，對愛華頓時正選踢足90分鐘，助球隊零封贏波。艾登希雲則後備上陣，短短的出場時間亦有不俗演出。

