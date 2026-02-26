世界盃│頭號毒梟遭擊斃後陷暴亂  恩芬天奴派定心丸：對墨西哥主辦充滿信心

距離世界盃揭幕僅餘三個多月，主辦國之一的墨西哥卻因一名權勢滔天的大毒梟身亡，引發全國性暴亂，令外界憂慮該國能否順利協辦這項球壇盛事。國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）周二在哥倫比亞出席記者會時大派「定心丸」，強調對墨西哥政府及總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）充滿信心，確信賽事將順利舉行。

恩芬天奴：我們並非住在月球

恩芬天奴表示：「當然，我們這幾天都在密切關注墨西哥的局勢，但我首先想說的是，我們對墨西哥、對辛鮑姆總統以及當地政府有百分百的信心，我們深信一切都會盡可能順利進行。」

他續指：「墨西哥是一個偉大的國家。就像世界上任何國家一樣，總會有事情發生；我們並不是住在月球或其他星球。這正是我們需要政府、警察和執法部門的原因，他們會確保秩序和安全。」

恩芬天奴重申：「我們與墨西哥總統府及當局保持定期聯繫，並正在監察局勢。今屆世界盃將會是一場不可思議的慶典。」

擊斃毒梟引發報復 至少70人喪生

事源於上周日，墨西哥軍方擊斃了領導「哈利斯科新生代」（Jalisco New Generation Cartel）販毒集團的首腦、綽號「金髮男」（El Mencho）的奧塞格拉·塞萬提斯（Nemesio Rubén Oseguera Cervantes）。此舉隨即引發該販毒集團長達數日的暴力報復，成員在墨西哥近十個州份焚燒車輛及封鎖道路。當局報告指，連日衝突已造成至少 70 人死亡。

受局勢影響，上周日已有四場當地頂級聯賽被迫延期，當中包括在中部城市克雷塔羅州（Queretaro）舉行的賽事。而在周三晚，墨西哥國家隊於該市與冰島進行友賽，最終以 4:0 大勝。賽前，全場為在緝捕奧塞格拉行動中殉職的士兵默哀一分鐘。

瓜達拉哈拉成隱憂 牙買加足總：非常緊張

今屆世界盃將有 13 場比賽在墨西哥舉行，包括 6 月 11 日在墨西哥城舉行的揭幕戰，由主辦國墨西哥迎戰南非。然而，作為「哈利斯科新生代」販毒集團大本營的瓜達拉哈拉（Guadalajara），亦預定將舉辦四場賽事。哥倫比亞國家隊亦已落實會在墨西哥城及瓜達拉哈拉各踢一場分組賽。

哥倫比亞足總主席對此表示樂觀：「我們頭兩場比賽都在墨西哥，但我們知道他們會克服困難繼續前進。以我的地緣政治思維，我有絕對信心墨西哥會解決這個問題，而且會很快解決。」

雖然墨西哥總統辛鮑姆周一已派「定心丸」，保證在瓜達拉哈拉舉行的世界盃賽事將按計劃進行，並強調「沒有風險」，但有部分國家仍顯得憂慮。葡萄牙足總周二表示，正密切監察局勢，因為他們計劃於 3 月與墨西哥進行友賽。牙買加將於 3 月 26 日在瓜達拉哈拉舉行的洲際附加賽準決賽對陣新喀里多尼亞，勝方將與剛果爭奪一個世界盃席位。

牙買加足總主席 Michael Ricketts 坦言：「比賽在 3 月底舉行，所以我們還有一個月時間觀察，但老實說，這讓我非常緊張。我們會等待中北美洲及加勒比海足協（CONCACAF）和國際足協的指示，看看比賽是否如期舉行，還是需要立即尋找其他方案。」另一個墨西哥城市蒙特雷（Monterrey）亦將舉辦另一場附加賽，由玻利維亞對蘇里南，勝方將與伊拉克爭奪決賽周入場券。