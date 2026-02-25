Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│奧拿拿借用完畢後將重返曼聯 決心爭做正選

足球世界
更新時間：17:24 2026-02-25 HKT
發佈時間：17:24 2026-02-25 HKT

英國媒體《衛報》周三報導，目前被曼聯借往土超特拉布宗的門將奧拿拿(Andre Onana)，計劃在今夏借用期滿後回歸紅魔，決心爭奪曼聯正選門將席位。知情人士透露，這名29歲喀麥隆國門認為自己仍可在奧脫福球場證明價值，有信心壓過拿文斯(Senne Lammens)做紅魔首席門將。

被曼聯借往土超特拉布宗的門將奧拿拿。法新社
被曼聯借往土超特拉布宗的門將奧拿拿。法新社

奧拿拿計劃回歸曼聯

奧拿拿因為表現不穩，多次出現低級錯誤，曼聯逐在去年夏季轉會窗啟動換門將行動，從安特衛普羅致年輕的拿文斯，再將原本的首席門將奧拿拿借予土超特拉布宗，但合約沒有買斷條款。英國《衛報》透露，這名29歲奧拿拿門將計劃在借用期滿後重返曼聯，決定重奪首席門將席位，並對此非常有信心。

奧拿拿門將計劃在借用期滿後重返曼聯，決定重奪首席門將席位。美聯社
奧拿拿門將計劃在借用期滿後重返曼聯，決定重奪首席門將席位。美聯社

有信心壓過拿文斯做首席門將

雖然拉文斯入魔後火速成長，21場英超5次保持不失球，陣上表現穩健，但奧拿拿認為自己有力挑戰其位置，覺得仍有機會在奧脫福球場展現價值，所以會為這個目標全力以赴。

奧拿拿有信心壓過拿文斯做首席門將。法新社
奧拿拿有信心壓過拿文斯做首席門將。法新社

