歐聯│國際米蘭爆冷出局 16強隨時無意甲球隊

足球世界
更新時間：14:05 2026-02-25 HKT
發佈時間：14:05 2026-02-25 HKT

周二歐聯淘汰圈附加賽次回合，國際米蘭主場1:2不敵挪威球隊波杜基林特，兩回合計輸2:5，意外出局。今季歐聯共有4支意甲參賽，拿玻里早於聯賽階段已經下馬，如今國米又爆冷出局，加上阿特蘭大及祖雲達斯於附加賽首回合落後，16強隨時沒有意甲球隊。

拿玻里聯賽階段排30名已下馬

今季共有4支意大利球隊出戰歐聯正賽，最早出局是拿玻里。這支應屆意甲冠軍於聯賽階段僅得2勝2和4負，排30名無緣附加賽。而國際米蘭、祖雲達斯及阿特蘭大，就分別排第10、13和15位，取得附加賽席位。國米是3隊中籤運最好的一隊，面對挪威球隊、以23名出線的波杜基林特，豈料他們在上周首回合輸1:3，周二次回合回師主場精銳盡出，仍然輸1:2，總比數負2:5，爆冷出局。

阿特蘭大、祖雲達斯首回合齊輸

而阿特蘭大和祖雲達斯今晚出擊，可是前者首回合作客0:2不敵多蒙特；老婦人首回合造訪土耳其加拉塔沙雷更大敗2:5，兩隊未必可以逆轉，出現歐聯16強沒有意甲球隊的尷尬局面。

相關報導：體壇早報｜波杜基林特淘汰國米 紐卡素、馬體會、利華古遜過關

相關報導：歐聯｜波杜基林特再做「巨人殺手」 淘汰國際米蘭晉16強

