歐聯｜波杜基林特再做「巨人殺手」 淘汰國際米蘭晉16強

波杜基林特於歐聯淘汰賽附加賽次回合再次爆冷，作客聖西路球場以2：1擊敗意甲榜首球隊國際米蘭，總比數以5：2淘汰對手，成為自 1987-88 球季的利尼史特朗以來，首支在歐聯（前身為歐冠盃）淘汰賽晉級的挪威球隊。波杜基林特16強將面對曼城或士砵亭。

侯治重返米蘭入球創紀錄

波杜基林特首回合已領先3：1，今仗作客面對意甲領先10分的國際米蘭，曾效力AC米蘭兩年的侯治（Jens Petter Hauge）成為今仗主角。58分鐘，國米後衛文路爾艾簡治（Manuel Akanji）失誤被截，波杜基林特的布隆伯格（Ole Didrik Blomberg）射門被撲出後，侯治補射入網；這是他今季第6個歐聯入球，刷新了挪威球員代表國內球會、單季在歐聯的入球紀錄。

國際米蘭無緣晉級16強。美聯社

波杜基林特再做「巨人殺手」。美聯社

波杜基林特次回合以2：1擊敗國際米蘭。美聯社

國際米蘭今仗發動猛烈進攻，全場控球佔優，惟波杜基林特門將希堅（Nikita Haikin）表現神勇，先後救出費達歷高迪馬高（Federico Dimarco）及大衛法迪斯（Davide Frattesi）的近磅攻門；艾簡治隨後曾有機會彌補失誤，但他的射門中柱彈出。

16強鬥曼城或士砵亭

72分鐘，波杜基林特再下一城。侯治妙傳予艾贊（Hakon Evjen），後者禁區內冷靜射破恩尼森馬（Yann Sommer）的十指關，助客隊領先至 2：0。雖然國米隨後由巴斯東尼（Alessandro Bastoni）混戰中射成1：2，但最終仍難逃被淘汰的命運。波杜基林特在聯賽階段已先後擊敗曼城及馬德里體育會，如今再將上屆歐聯亞軍國際米蘭淘汰出局。波杜基林特16強對手將是曼城或士砵亭。