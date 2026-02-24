歐聯｜摩連奴處理種族歧視風波手法惹爭議 里奧費迪南：他或已後悔

賓菲加主帥摩連奴（Jose Mourinho）因其處理雲尼斯奧斯（Vinicius Jr.）疑遭種族歧視事件的方式，而備受外界抨擊。不過，曼聯名宿里奧費迪南（Rio Ferdinand）近日為這位老帥辯護，認為摩連奴並非種族主義者，但承認他處理這次事件的手法「是錯誤的」。

賓菲加主帥摩連奴。法新社

摩帥回應惹爭議



事源在上週末皇家馬德里對陣賓菲加的歐聯賽事中，皇馬球星雲尼斯奧斯聲稱被對方球員柏斯迪安尼（Gianluca Prestianni）用「猴子」一詞進行種族歧視辱罵。賽後，摩連奴卻將矛頭指向雲尼斯奧斯，認為是他入球後過於張揚的慶祝動作「煽動」了對方，更搬出球會傳奇黑人球星尤西比奧（Eusebio）來證明賓菲加並非種族歧視的球會。摩連奴甚至暗示，這種事件總是發生在雲尼斯奧斯身上，似乎事出有因。

皇馬左翼雲尼斯奧斯祖尼亞(Vinicius Jr)。新華社

肯定摩帥不是種族主義者



摩連奴的言論引發軒然大波，而里奧費迪南在其播客節目中，對此發表了看法。他說：「我認為摩連奴在冷靜下來後，會坐下來想『也許我處理這件事的方式是錯的』。」但他隨即為這位老帥辯護：「順帶一提，這並不代表摩連奴就是個種族主義者。我認為他為世界各地的黑人球員做了足夠多的事，很多球員都視他為父親般的人物，這足以證明他骨子裡沒有種族歧-視的成分。」

曼聯名宿里奧費迪南為摩連奴辯護。法新社

里奧：摩連奴處理手法確不妥



里奧費迪南總結道：「我只是覺得，不幸地，他這次處理這件事的方式是錯誤的。我很想聽聽他現在對此事的看法，尤其是在他的言論引發了如此大的風波之後。」

然而，據悉摩連奴在本週三作客皇馬的次回合比賽前，將不會再就此事發表任何評論。