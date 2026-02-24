Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯｜摩連奴處理種族歧視風波手法惹爭議 里奧費迪南：他或已後悔

足球世界
更新時間：16:21 2026-02-24 HKT
發佈時間：16:21 2026-02-24 HKT

賓菲加主帥摩連奴（Jose Mourinho）因其處理雲尼斯奧斯（Vinicius Jr.）疑遭種族歧視事件的方式，而備受外界抨擊。不過，曼聯名宿里奧費迪南（Rio Ferdinand）近日為這位老帥辯護，認為摩連奴並非種族主義者，但承認他處理這次事件的手法「是錯誤的」。

賓菲加主帥摩連奴。法新社
賓菲加主帥摩連奴。法新社

摩帥回應惹爭議


事源在上週末皇家馬德里對陣賓菲加的歐聯賽事中，皇馬球星雲尼斯奧斯聲稱被對方球員柏斯迪安尼（Gianluca Prestianni）用「猴子」一詞進行種族歧視辱罵。賽後，摩連奴卻將矛頭指向雲尼斯奧斯，認為是他入球後過於張揚的慶祝動作「煽動」了對方，更搬出球會傳奇黑人球星尤西比奧（Eusebio）來證明賓菲加並非種族歧視的球會。摩連奴甚至暗示，這種事件總是發生在雲尼斯奧斯身上，似乎事出有因。

皇馬左翼雲尼斯奧斯祖尼亞(Vinicius Jr)。新華社
皇馬左翼雲尼斯奧斯祖尼亞(Vinicius Jr)。新華社

肯定摩帥不是種族主義者


摩連奴的言論引發軒然大波，而里奧費迪南在其播客節目中，對此發表了看法。他說：「我認為摩連奴在冷靜下來後，會坐下來想『也許我處理這件事的方式是錯的』。」但他隨即為這位老帥辯護：「順帶一提，這並不代表摩連奴就是個種族主義者。我認為他為世界各地的黑人球員做了足夠多的事，很多球員都視他為父親般的人物，這足以證明他骨子裡沒有種族歧-視的成分。」

曼聯名宿里奧費迪南為摩連奴辯護。法新社
曼聯名宿里奧費迪南為摩連奴辯護。法新社

里奧：摩連奴處理手法確不妥


里奧費迪南總結道：「我只是覺得，不幸地，他這次處理這件事的方式是錯誤的。我很想聽聽他現在對此事的看法，尤其是在他的言論引發了如此大的風波之後。」
然而，據悉摩連奴在本週三作客皇馬的次回合比賽前，將不會再就此事發表任何評論。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
22小時前
荃灣商場開年醒獅被批「Hea舞」 表演者現身吐苦水：底薪$600為愛發電｜Juicy叮
荃灣商場開年醒獅被批「Hea舞」 表演者現身吐苦水：底薪$600為愛發電｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
投資理財
11小時前
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
生活百科
22小時前
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
影視圈
8小時前
劉美賢冬奧會女子花式溜冰奪冠。中新社
中國觀察：劉美賢母親曝光 「中功」二姐
即時中國
8小時前
巴拿馬臨時接管兩座港口 長和斥行動不合法 「員工不得溝通 否則面臨檢控」
01:15
巴拿馬臨時接管兩座港口 長和斥行動不合法 「員工不得溝通 否則面臨檢控」
商業創科
6小時前
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
影視圈
22小時前
財政預算案2026︱電動車「一換一」傳取消？業界：已準備通宵營業試車 倘取消生意勢「半年寒冬」
社會
7小時前
前上市公司主席曬英護照稱「零用途」 Hashtag「只係裝飾品」「廢物利用」掀議｜Juicy叮
前上市公司主席曬英護照稱「零用途」 Hashtag「只係裝飾品」「廢物利用」掀議｜Juicy叮
時事熱話
3小時前