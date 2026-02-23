英超│阿仙奴終止聯賽2連和 阿迪達談意義：人地開始懷疑就要站出來﹗ 揚言10輪爭冠似馬拉松

阿仙奴在周日英超作客4:1大勝熱刺，緋止聯賽兩連和走勢重回勝軌，繼續以5分領先次席踢少一輪的曼城。該隊領隊阿迪達矢言，今仗贏波的意義是當有人質疑你時，可以及時站出來應對。同時他指餘下10輪英超猶如馬拉松，冠軍之爭一定會持續到尾，他和大軍都會好好享受。

阿迪達領軍的阿仙奴頂住壓力取得勝仗。美聯社

阿迪達談大勝熱刺的意義

過去兩輪英超阿仙奴在領先下分別被賓福特和狼隊逼和，榜首領先優勢一下子縮減至5分，還要踢多一場，外界紛紛指槍手再次「甩轆」，更認為次席曼城可以後來居上奪冠。幸好他們今仗重回勝軌，更重要是取得一場淋漓盡致的勝仗振奮士氣，主教練阿迪達亦大談大勝的意義：「當你們開始懷疑的時候，你必須要站出來。這很難做到，但球隊每個人今場的表現都非常出色，我很高興看到這一點。今場比賽，大家都有很多非常出色的時刻，我為全隊的表現感到驕傲和開心。回看球隊過去72小時經歷的一切(賽和狼隊)，就知道今場勝仗有多麼重要。」

阿仙奴在周日英超作客4:1大勝熱刺。路透社

預計英超冠軍之爭鬥到最後一輪

阿仙奴已完成了28輪賽事，餘下尚有10輪，當中包括作客曼城的天王山之戰，阿迪達預計這10場像馬拉松般一樣漫長：「爭冠之路很長，我們要一場一場來。對我們所有人來說，這是一場漫長的馬拉松，但我們會盡力去享受。」同時阿帥指預計到冠軍之爭會鬥到最後一輪，所以現階段盡可能保持最佳狀態。