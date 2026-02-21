英超│傳水晶宮即將辭退主帥加拉斯拿 有意搵羅比堅尼做新帥

英國媒體《talkSPORT》周五(20日)報導，近15場各賽事只得1勝的水晶宮，即時辭退主帥加拉斯拿(Oliver Glasner)，並有意委任球員時代踢過熱刺及利物浦、目前在匈牙利任教的羅比堅尼(Robbie Keane)為新帥。加拉斯拿早前已表示會在今夏約滿離隊，如今大有機會未到季尾就下台，傳與自家球迷都對他失去耐性，直接嘲諷他有關。

水晶宮近15場僅1勝

水晶宮周中於歐協聯淘汰圈附加賽首回合作客1:1賽和辛連斯基，近15場各賽事只得1勝6和8的劣績。自家球迷對加拉斯拿已失去耐性，剛仗賽後就高呼「加拉斯拿早上就被辭退」的口號嘲諷他。《talkSPORT》表示水晶宮高層眼見球迷亦不留情面，再次評估其未來，認為現階段換人是最好的決定。

加拉斯拿：「成績不好，就要離開﹗」

這名奧地利籍教頭可能亦收到風，周五出席對狼隊的賽前記者會上直言，成績不好就要離開：「足球世界很簡單，成續好主教練就留任，被允許留下。但成績不續，表現不夠穩定，就要離開。」他續指球員最近的確不在狀態，並理解目前的一切，要承擔責任，為整支球隊負責。同時他亦語帶相關指自己解決唔到主將離隊的問題：「我不夠出色，未能填補賣出球員後留下的空缺。我不夠出色，未能讓新援入，踢不出原本的打法。」

羅比堅尼有望接手

加拉斯拿早前已表示今季結束後離隊，如今因為球隊成績不濟，未到季尾就大有機會下台。而新帥人選，大有機會是前愛爾蘭國前鋒羅比堅尼，後者目前於匈牙利球隊費倫斯華路士任教，上任逾1年在各賽事有58.46%勝率，領軍表現得到肯定。

傳羅比堅尼有望接手。路透社

