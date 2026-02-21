Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼聯卡域克唔敢學費格遜開吹風機 強調領軍以人為本 願接受球員批評

足球世界
更新時間：10:15 2026-02-21 HKT
發佈時間：10:15 2026-02-21 HKT

曼聯看守主教練卡域克(Michael Carrick)接掌球隊後，取得4勝1和不敗的佳績，他透露自己領軍成功之道不是靠戰術板，而是以人為本，與球員之間取得連接，得到他們的認同，成績就會好，但不敢模仿紅魔功勳領隊費格遜開吹風機，藉責罵球員激發他們潛能的做法。同時他表示自己不可能永遠正確，所以願意接受球員指出錯誤和批評。

卡域克指領軍要以人為本

卡域克去月接手曼聯後，5輪英超收錄4勝1和，包括擊敗曼城和阿仙奴兩支勁敵。這名44歲少帥近日接受《英國廣播公司》訪問，提到自己的執教心得，他指不是靠戰術板，而是以人為本：「我認為無論在任何領域，想讓人發揮出最佳狀態，關鍵在於尊重他人。不管技術層面、戰術層面有多少地方可以提升，如果你和球員之間沒有連接，得不到他們的認同，他們是原願意跟着你走，潛力無法真正兌現。我認為，與人建立連接，才是重中之重。」

不敢學費格遜開吹風機

卡域克球員年代在曼聯效力時，時任領軍費格遜不時開「吹風機」責罵球員，藉以激發各人的潛能，前者表示到目前為止都沒有向紅魔球員大吼，並表示不敢復制費爵爺那一套：「我不確定我能不能復制他的做法，我也不會嘗試復制。有幾次我親眼見過，那時恨不得把椅子移後，盡量遠一點。」同時卡域克指願意接受球員指出自己的錯誤，亦不介意他們挑戰自己，「我不可能永遠正確，那是不可能的。我需要他們的意見，我會聆聽。」

