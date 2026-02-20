英超│普斯迪高古承認執教森林是最糟糕決定 指自己一時迷失 「根本唔應該去﹗」

今季執教諾定咸森林僅39日就被炒的澳洲籍主帥普斯迪高古(Ange Postecoglou)，近日出席評述員加利尼維利等人的網上節目，大談自己過去一年的經歷，他直言執教森林是其人生最糟糕的決定，自己接受聘約前沒有和老闆認真傾談戰術問題，個人風格和球隊踢法根本完全不同，本身不應該去森林。而他透露自己去夏被熱刺辭退，是20多年來首次失業，一時迷失才接受森林邀請。

承認執教森林是最糟糕決定

普斯迪高古過去8個月經歷人生低谷，去年6月帶領熱刺贏得歐霸後不久被炒，9月初接手森林，但帶隊踢了8場，僅得2和6負不勝的劣績，在任僅39日就被辭退，成為英超歷史上在任時期最短的正印教頭(撇除看守主帥)。他近日出席加利尼維利等人的網上節目時，回憶這段不堪回首的經歷，直言接手森林是最糟糕的決定：「我當時沒有和老闆認真傾過戰術調整的事，這本是我必須做的事，但我沒有做。我當時想入到球隊，用實際行動去證明，大家都會睇到的。」

因為首次失業而陷入迷失

普帥指加入森林是其生涯最糟糕的決定，自己會承擔責任，皆因球隊習慣一種踢法，自己又是另一種，所以錯在他自己身上，不是別人問題。而他還表示因迷失才有此決定：「其實身邊很多人都勸我不要去森林，但那是我20多年來第一次失業，我感到迷失，在那個暑假完全找不到方向，沒有方向無所適從。」他續指眼見森林的人腳不錯，覺得很快可以扭轉局面，所以就接受邀請，「從職業規劃角度去看，那是我做過最糟糕的決定。」

普斯迪高古被熱刺辭退，廿多年來首次失業。路透社

普斯迪高古指失業後感到迷失，才接手森林。路透社