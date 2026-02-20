Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│普斯迪高古承認執教森林是最糟糕決定 指自己一時迷失 「根本唔應該去﹗」

足球世界
更新時間：16:10 2026-02-20 HKT
發佈時間：16:10 2026-02-20 HKT

今季執教諾定咸森林僅39日就被炒的澳洲籍主帥普斯迪高古(Ange Postecoglou)，近日出席評述員加利尼維利等人的網上節目，大談自己過去一年的經歷，他直言執教森林是其人生最糟糕的決定，自己接受聘約前沒有和老闆認真傾談戰術問題，個人風格和球隊踢法根本完全不同，本身不應該去森林。而他透露自己去夏被熱刺辭退，是20多年來首次失業，一時迷失才接受森林邀請。

承認執教森林是最糟糕決定

普斯迪高古過去8個月經歷人生低谷，去年6月帶領熱刺贏得歐霸後不久被炒，9月初接手森林，但帶隊踢了8場，僅得2和6負不勝的劣績，在任僅39日就被辭退，成為英超歷史上在任時期最短的正印教頭(撇除看守主帥)。他近日出席加利尼維利等人的網上節目時，回憶這段不堪回首的經歷，直言接手森林是最糟糕的決定：「我當時沒有和老闆認真傾過戰術調整的事，這本是我必須做的事，但我沒有做。我當時想入到球隊，用實際行動去證明，大家都會睇到的。」

因為首次失業而陷入迷失

普帥指加入森林是其生涯最糟糕的決定，自己會承擔責任，皆因球隊習慣一種踢法，自己又是另一種，所以錯在他自己身上，不是別人問題。而他還表示因迷失才有此決定：「其實身邊很多人都勸我不要去森林，但那是我20多年來第一次失業，我感到迷失，在那個暑假完全找不到方向，沒有方向無所適從。」他續指眼見森林的人腳不錯，覺得很快可以扭轉局面，所以就接受邀請，「從職業規劃角度去看，那是我做過最糟糕的決定。」

普斯迪高古被熱刺辭退，廿多年來首次失業。路透社
普斯迪高古被熱刺辭退，廿多年來首次失業。路透社
普斯迪高古被熱刺辭退，廿多年來首次失業。路透社
普斯迪高古被熱刺辭退，廿多年來首次失業。路透社
普斯迪高古指失業後感到迷失，才接手森林。路透社
普斯迪高古指失業後感到迷失，才接手森林。路透社

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
2026-02-19 14:30 HKT
陳寶蓮23歲遺孤近照曝光星味漸濃 由猛人撫養變高大紋身Rapper 出道拒靠關係
陳寶蓮23歲遺孤近照曝光星味漸濃 由猛人撫養變高大紋身Rapper 出道拒靠關係
影視圈
7小時前
香港花卉展覽3.20維園舉行！60歲+長者免費入場 一連10日賞紫羅蘭/小食攤位
好去處
19小時前
善信連求沙田西貢兩廟車公籤 竟獲同一50號籤 驚呼「好癲」 網民好心提醒應注意一事｜Juicy叮（資料圖片）
善信連求沙田西貢兩廟車公籤 竟獲同一50號籤 驚呼「好癲」 網民好心提醒應注意一事｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
飲食
23小時前
美國駐韓戰機日前罕有逼近中國的防空識別區。X@INDOPACOM
駐韓F-16迫近防空識別區 中日戰機黃海爆罕見對峙
即時國際
4小時前
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
飲食
2026-02-19 15:48 HKT
財政預算案．前瞻︱庫房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 消費券吹淡風
財政預算案．前瞻︱庫房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 惟消費券吹淡風
政情
8小時前
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
影視圈
22小時前
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-19 15:40 HKT