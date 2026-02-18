Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯｜賓菲加深夜發新片反擊 否認種族歧視雲尼斯奧斯(有片)

足球世界
更新時間：19:49 2026-02-18 HKT
發佈時間：19:49 2026-02-18 HKT

賓菲加對皇家馬德里的歐聯賽事，因皇馬球星雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）疑遭種族歧視而引發的風波，在賽後繼續發酵。賓菲加罕有地於周三凌晨在社交媒體上發布了一段新的場邊角度影片，試圖反駁針對其球員的種族歧視指控，並質疑雲尼斯奧斯是否真的聽到了辱罵言論。

點擊觀看片段

賓菲加罕有網上發放比賽片段

事件發生在週二晚的比賽中，雲尼斯奧斯在攻入全場唯一入球後，聲稱遭到賓菲加的阿根廷中場比列斯甸安尼（Gianluca Prestianni）用「猴子」一詞進行種族歧視辱罵，其隊友麥巴比（Kylian Mbappe）亦證實了這一說法。事件導致比賽一度中斷十分鐘。然而，柏斯迪安尼本人堅決否認，稱對方「誤解了他所聽到的內容」，而皇馬另一位球星杜祖亞文尼（Aurelien Tchouameni）則透露，對方球員辯稱自己使用的是同性戀歧視的字眼。

影片顯示兩人有一段距離

賓菲加在深夜發布的影片中，展示了事發時的另一個角度，並配文寫道：「正如影片所顯示，考慮到當時的距離，皇家馬德里的球員不可能聽到他們聲稱所聽到的內容。」此舉立即引發了球迷的強烈反彈。比列斯甸安尼本人亦在社交媒體上發文澄清，稱自己從未對任何人進行過種族歧視，並對收到皇馬球員的威脅感到遺憾。

摩連奴指「雲尼」總與種族歧視扯上關係

另一方面，賓菲加主帥摩連奴（Jose Mourinho）賽後的言論亦備受批評。他將矛頭指向雲尼斯奧斯，認為是他入球後過於張揚的慶祝動作煽動了對方球員。他向傳媒表示：「當你入了那樣的球，你應該以尊重的方式慶祝。他（雲尼斯奧斯）似乎不滿足於僅僅攻入一個驚人的入球。」摩連奴更暗示，這種事件總是發生在雲尼斯奧斯身上，似乎事出有因。他透露，在比賽中斷時，他曾告訴雲尼斯奧斯，賓菲加歷史上最偉大的人物（尤西比奧）就是黑人，這家球會最不可能的就是種族歧視。

歐洲足協（UEFA）預計將會就此事件展開正式調查。

