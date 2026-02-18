歐聯｜古拉斯傳射建功 多蒙特2：0阿特蘭大

歐聯淘汰賽附加賽首回合，多蒙特主場迎戰意甲的阿特蘭大。主隊憑古拉斯（Serhou Guirassy）傳射建功，以 2：0 輕取阿特蘭大。次回合將於下周三深夜上演。

古拉斯將入球獻給去世的侄女。美聯社

古拉斯傳射建功。美聯社

多蒙特2：0阿特蘭大。美聯社

多蒙特隊巴遇塞車 延遲15分鐘開賽

今場比賽因多蒙特隊巴前往球場途中因為塞車，被迫延遲 15 分鐘開球。不過，這並未影響主隊發揮，開賽僅3分鐘，前鋒古拉斯接應拉亞臣（Julian Ryerson）的右路傳中，頭槌破網為多蒙特先開紀錄，這亦是這名幾內亞國腳今季第16個入球，他將這個入球獻給去世的侄女。

古拉斯入球獻身故侄女

這支1997年歐聯冠軍球隊今場控制戰局，並於42分鐘拉開比數。古拉斯今次貢獻助攻，他於左路傳中，接應麥斯比亞（Maximilian Beier）於門前輕鬆為多蒙特射成2：0。阿特蘭大雖然在下半場表現有改善，但只能施以遠射，攻門均未能威脅多蒙特門將基哥高保（Gregor Kobel）。最終多蒙特維持2：0的勝果完場。