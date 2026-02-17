Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲│拉舒福特受傷缺陣2場巴塞即連敗 費歷克：我地好想佢周末復出﹗

更新時間：10:20 2026-02-17 HKT
發佈時間：10:20 2026-02-17 HKT

巴塞隆拿由原本於各賽事6連勝，到連續2場不敵馬德里體育會和基羅納，關鍵是鋒將拉舒福特(Marcus Rashford)受傷，他缺陣球隊即連敗。該隊教練費歷克矢言，希望周日西甲主場對利雲特時，拉舒福特和中場大將柏迪可以傷瘉復出，及時救駕。

拉舒福特受傷球隊即連敗

拉舒福特早前在巴塞隆拿6連勝期間，出場5次收錄2入球2助攻，表現高效，可是他因為膝傷在上場西班牙盃4強首回合作客馬德里體育會時倦勤，球隊立即大敗0:4。此子周一西甲獨腳戲造訪基羅納同樣未能候命，巴塞再敗一場輸1:2，可見他的重要性。

周日西甲鬥利雲特有望復出

該隊教練費歷克矢言，希望拉舒福特和1月尾因大腿肌肉傷患養傷至今的中場柏迪，可以趕及在周日對利雲特時復出：「我希望柏迪和拉舒福特周日能夠上陣。待所有球員到齊後，看看我們能否提升到更高的水平。」

相關報導：西甲│巴塞隆拿後防又穿窿 1:2負基羅納 失榜首予皇馬

