西甲│巴塞隆拿後防又穿窿 1:2負基羅納 失榜首予皇馬

周一西甲獨腳戲，巴塞隆拿作客基羅納在先開紀錄下，最終連失2球倒輸1:2。該隊的防線再次穿窿，近2仗連敗共失6球，今場對手基羅納的預期入球數值(xG)達到2.76球，若非門將祖安加西亞共有7次撲救，失球數字可能更多。他們亦失去榜首位置，2分之差被皇家馬德里壓過，難怪教練費歷克都表示要想辦法解決問題。

巴塞一度領先1:0

巴塞於上半場由鋒將丹尼爾奧莫搏到12碼，拉明耶馬射失令球隊未能在半場領先，不過中堅古巴斯換邊後初段破網，順利領先1:0。然而該隊中後者企位鬆散的問題再次浮現，被基羅納中場湯馬士利馬和法蘭貝坦各入一球，最終倒輸1:2，在蛇年最後一擊吃悶棍。

防線再穿窿 2場共失6球

今場基羅納共有9次中目標攻門，其中6次於禁區內起腳，預期入球值達到2.76球，是巴塞本季西甲和歐聯對手單場第3高，其防線再次穿窿。而巴塞上場西班牙盃已淨吞馬德里體育會4蛋，2場共失6球，教練費歷克矢言情況不理想：「我們目前狀態不佳，尤其是在防守轉換方面。我們的站位，特別是中場，非常糟糕。我們的防守過於開放，需要冷靜下來。」

被皇馬以2分壓過失榜首

而巴塞輸波後，將西甲榜首位置讓予死敵皇家馬德里，24輪累積58分退居次席，比後者少2分。

巴塞隆拿上場淨吞馬體會4蛋。路透社

巴塞隆拿上場淨吞馬體會4蛋。路透社

巴塞近2場共失6球。路透社

巴塞近2場共失6球。路透社