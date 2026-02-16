Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

荷甲│尹佩斯為讓史達寧提前訓練 帶隊往比利時集訓避法規

足球世界
更新時間：12:15 2026-02-16 HKT
發佈時間：12:15 2026-02-16 HKT

史達寧近日加盟燕豪芬，但因為其工作證未獲批，除了不能參加比賽外，按荷蘭法律規定亦不可在荷蘭境內訓練。該隊教練尹佩斯為了讓這名英格蘭翼鋒提早與球隊練習，鑽法律漏洞拉大隊到鄰國比利時集訓，讓他可以參與。

燕豪芬教練尹佩斯。美聯社
燕豪芬教練尹佩斯。美聯社

為史達寧設立緊急訓練營

與車路士提前解約後，史達寧近日以自由身加盟飛燕諾，與當年曾在球場上交手的尹佩斯合作，周日荷甲入場觀戰見證新東家主場1:0擊敗前進之鷹。然而這名31歲英格蘭翼鋒仍未取得工作證，除未能出場外，荷蘭法律規定不可在荷蘭境內參加比賽，但沒有限制於國外訓練。飛燕諾教練尹佩斯決定鑽漏洞，本周在鄰國比利時設立緊急訓練營，拉大隊到比利時集訓，這樣史達寧就可以參加訓練，提前與隊友建立默契。

尹佩斯：為了他才這樣做。

尹佩斯表示：「在國外是被允許的。我們這樣做就是為了他，同時也有助於球隊建設，大家可以好好交流，也能做一些有趣的訓練。」這名前阿仙奴和曼聯前鋒透露，史達寧將於周二參加合練，但由於他已經6個月沒有比賽，需要時間找回狀態及節奏，所以之後才會出場。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
影視圈
15小時前
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
2026-02-14 22:58 HKT
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
飲食
2026-02-15 12:00 HKT
中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份
中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份
影視圈
15小時前
fb香港突發事故報料區影片截圖
00:21
機場離境大堂英漢搗亂 推倒智能櫃枱砸爛鐵柱 涉刑毀等2罪被捕
突發
1小時前
六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
社會
15小時前
農曆年初一舉行的「新春國際匯演之夜」，馬會花車以「同心同步同進　馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭。
馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年
社會資訊
1小時前
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
影視圈
4小時前
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
影視圈
14小時前