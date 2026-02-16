荷甲│尹佩斯為讓史達寧提前訓練 帶隊往比利時集訓避法規

史達寧近日加盟燕豪芬，但因為其工作證未獲批，除了不能參加比賽外，按荷蘭法律規定亦不可在荷蘭境內訓練。該隊教練尹佩斯為了讓這名英格蘭翼鋒提早與球隊練習，鑽法律漏洞拉大隊到鄰國比利時集訓，讓他可以參與。

燕豪芬教練尹佩斯。美聯社

為史達寧設立緊急訓練營

與車路士提前解約後，史達寧近日以自由身加盟飛燕諾，與當年曾在球場上交手的尹佩斯合作，周日荷甲入場觀戰見證新東家主場1:0擊敗前進之鷹。然而這名31歲英格蘭翼鋒仍未取得工作證，除未能出場外，荷蘭法律規定不可在荷蘭境內參加比賽，但沒有限制於國外訓練。飛燕諾教練尹佩斯決定鑽漏洞，本周在鄰國比利時設立緊急訓練營，拉大隊到比利時集訓，這樣史達寧就可以參加訓練，提前與隊友建立默契。

尹佩斯：為了他才這樣做。

尹佩斯表示：「在國外是被允許的。我們這樣做就是為了他，同時也有助於球隊建設，大家可以好好交流，也能做一些有趣的訓練。」這名前阿仙奴和曼聯前鋒透露，史達寧將於周二參加合練，但由於他已經6個月沒有比賽，需要時間找回狀態及節奏，所以之後才會出場。