西甲｜阿諾特復出獻助攻 皇馬大勝皇蘇暫升榜首

更新時間：07:12 2026-02-15 HKT
發佈時間：07:12 2026-02-15 HKT

皇家馬德里今晨於西甲主場迎戰皇家蘇斯達，有傷癒復出的阿歷山大阿諾特貢獻助攻，助球隊以4：1大勝皇蘇。「銀河艦隊」踢多場下，暫時以2分反壓巴塞升上榜首。

阿諾特復出獻助攻。法新社
皇家馬德里4：1皇家蘇斯達。美聯社
雲尼斯奧斯今場入兩球12碼。美聯社
阿諾特於12月至1月期間，因大腿傷患一直休戰。今場復出的他開賽僅5分鐘，便傳中助攻干沙路加西亞（Gonzalo Garcia）近門射入，助主隊取得領先。但21分鐘皇馬輸12碼，甸恩胡積臣（Dean Huijsen）在禁區內侵犯了皇蘇的恩高靴里拉（Yangel Herrera）；12碼由奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）操刀中鵠，助皇蘇扳平。

雲尼斯奧斯入兩球12碼

但4分鐘後，皇馬憑12碼扳平；雲尼斯奧斯祖利亞在禁區內被阿林保路（Jon Aramburu）侵犯，雲尼斯奧卡親自主射12碼破網。31分鐘，費特歷高華維迪（Federico Valverde）禁區外轟入世界波，為皇馬擴大領先優勢至3：1完半場。換邊後，皇馬於48分鐘再次獲得12碼，由雲尼斯奧斯再次擔任劊子手中鵠，攻入個人今季第10球。皇馬最終以4：1大勝皇蘇，賽後以19勝3和2負得60分，踢多場下以2分暫壓巴塞升上榜首；巴塞於周一才出場。皇蘇則以8勝7和9負得31分，排在第8位。

