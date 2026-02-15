英足總盃｜沙拿傳射建功 利物浦3：0白禮頓

英格蘭足總盃第4圈，利物浦主場迎戰白禮頓，憑穆罕默德沙拿傳射建功，以3：0輕取白禮頓，殺入足總盃第5圈。

居迪斯鍾斯開紀錄

兩軍今場均未有大幅輪換。雖然客隊開局表現較強，但利物浦企穩陣腳後逐漸掌控節奏。42分鐘，近1個月以來首次正選、今仗客串右後衛的居迪斯鍾斯，接應米路斯卻基斯（Milos Kerkez）的傳中攻門破網。白禮頓曾有兩次扳平良機，但迪亞高高美斯（Diego Gomez）及李維士鄧克（Lewis Dunk）的射門，均被利物浦門將艾利臣（Alisson）化解。

利物浦3：0白禮頓。美聯社

居迪斯鍾斯為利物浦打開紀錄。美聯社

沙拿傳射建功。美聯社

56分鐘，利物浦再下一城：雲迪積克長傳予加普，後者大腳橫傳予沙拿，後者再妙傳予蘇保斯拉爾，這名匈牙利中場勁射入網，攻入個人本季第10球。68分鐘，沙拿憑個人技術扭入禁區，被柏斯高哥斯（Pascal Gross）撞跌博得12碼；沙拿親自操刀破網。

安古莫夏入球被判詐糊有爭議

值得一提的是，利物浦17歲小將安古莫夏（Rio Ngumoha）後備上陣、並於比賽末段射門破網，但被判越位在先「食詐糊」；慢鏡顯示這次判決極具爭議，但由於足總盃直到第5圈才設有VAR，安古莫夏無緣取得職業生涯首個入球。利物浦仍然以3：0擊敗白禮頓，晉級第5圈。