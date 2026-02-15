Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足總盃｜沙拿傳射建功 利物浦3：0白禮頓

足球世界
更新時間：06:44 2026-02-15 HKT
發佈時間：06:44 2026-02-15 HKT

英格蘭足總盃第4圈，利物浦主場迎戰白禮頓，憑穆罕默德沙拿傳射建功，以3：0輕取白禮頓，殺入足總盃第5圈。

居迪斯鍾斯開紀錄

兩軍今場均未有大幅輪換。雖然客隊開局表現較強，但利物浦企穩陣腳後逐漸掌控節奏。42分鐘，近1個月以來首次正選、今仗客串右後衛的居迪斯鍾斯，接應米路斯卻基斯（Milos Kerkez）的傳中攻門破網。白禮頓曾有兩次扳平良機，但迪亞高高美斯（Diego Gomez）及李維士鄧克（Lewis Dunk）的射門，均被利物浦門將艾利臣（Alisson）化解。

利物浦3：0白禮頓。美聯社
利物浦3：0白禮頓。美聯社
居迪斯鍾斯為利物浦打開紀錄。美聯社
居迪斯鍾斯為利物浦打開紀錄。美聯社
沙拿傳射建功。美聯社
沙拿傳射建功。美聯社

56分鐘，利物浦再下一城：雲迪積克長傳予加普，後者大腳橫傳予沙拿，後者再妙傳予蘇保斯拉爾，這名匈牙利中場勁射入網，攻入個人本季第10球。68分鐘，沙拿憑個人技術扭入禁區，被柏斯高哥斯（Pascal Gross）撞跌博得12碼；沙拿親自操刀破網。

安古莫夏入球被判詐糊有爭議

值得一提的是，利物浦17歲小將安古莫夏（Rio Ngumoha）後備上陣、並於比賽末段射門破網，但被判越位在先「食詐糊」；慢鏡顯示這次判決極具爭議，但由於足總盃直到第5圈才設有VAR，安古莫夏無緣取得職業生涯首個入球。利物浦仍然以3：0擊敗白禮頓，晉級第5圈。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
19小時前
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員勿「主動」索取利益
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
11小時前
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
影視圈
14小時前
TVB盃賽馬日場內花絮逐格睇！細節證曾志偉仍地位超然 小花黐住樂易玲遭「冷待」勁尷尬
TVB盃賽馬日場內花絮逐格睇！細節證曾志偉仍地位超然 小花黐住樂易玲遭「冷待」勁尷尬
影視圈
14小時前
「最強小三」五索情人節揭婚外情辛酸 與百億人夫一度分手 馬生：係咪一定要咁癲？
「最強小三」五索情人節揭婚外情辛酸 與百億人夫一度分手 馬生：係咪一定要咁癲？
影視圈
13小時前
滙豐中銀連股息賺七成不輸黃金 港美傳統股當旺 林本利：可趁機減磅
滙豐中銀連股息賺七成不輸黃金 港美傳統股當旺 林本利：可趁機減磅
投資理財
4小時前
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
旅遊
21小時前
古天樂3字回應周秀娜被李家誠告誹謗風波 笑稱世事無絕對或開迷你騷
07:23
古天樂3字回應周秀娜被李家誠告誹謗風波 預告突擊入戲院謝票或開迷你騷
影視圈
15小時前
寶福山骨灰被盜丨翁靜晶證已尋回劉家良骨灰：好激動 稍後將安排撒灰
突發
11小時前
新年派利是全攻略！14個必知宜忌 避用3顏色利是封？新婚要派「雙封」？吉日拆利是可聚財
新年派利是全攻略！14個必知宜忌 避用3顏色利是封？新婚要派「雙封」？吉日拆利是可聚財
生活百科
22小時前