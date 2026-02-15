Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足總盃｜沒VAR執法多次判決惹爭議 紐卡素3：1反勝十人維拉

足球世界
更新時間：06:15 2026-02-15 HKT
發佈時間：06:15 2026-02-15 HKT

英格蘭足總盃第4圈，阿士東維拉主場迎戰紐卡素。在沒有VAR協助執法下，今場多次判決有爭議，最終紐卡素以3：1反勝下半場十人應戰的維拉晉級。

3次判決惹爭議 紐卡素球員不滿

這場在維拉公園球場上演的大戰戲劇性十足。開賽 14 分鐘，維拉前鋒譚美阿巴謙（Tammy Abraham）接應杜格拉斯雷斯（Douglas Luiz）的罰球破網；他有越位嫌疑，但旁證並未舉旗，而今場沒有VAR協助執法。隨後，維拉後衛盧卡斯迪治尼（Lucas Digne）在禁區內，用手擋出捷比亞（Kieran Trippier）的傳中，但球證僅判罰球而非12碼。此外，迪治尼在一次攔截中踢傷積及梅菲（Jacob Murphy），球證僅出示黃牌，令紐卡素球員極為不滿。

禾達美迪打破入球荒。美聯社
東拿利今場梅開二度。美聯社
維拉開紀錄的入球有越位嫌疑。美聯社
比蘇治魯莽攔截被逐

面對多次具爭議判決的紐卡素，於上半場末段總算收到好消息。維拉前場失控球，門將比蘇治貿然棄門出擊，在接近中圈位置以一記魯莽攔截踢倒積及梅菲，被球證直接出示紅牌驅逐。半場落後1球的紐卡素於下半場63分鐘，獲得一次罰球機會，捷比亞傳中被後備入替的門將達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）撲出不遠，辛度東拿利的遠射省中人入網，為球隊扳平1：1，這是東拿尼自去年5月以來的首個入球。

禾達美迪14場入球荒告終

76分鐘，東拿利再入一球，他的遠射皮球直飛網窩。88分鐘，禾達美迪（Nick Woltemade）近門為紐卡素射成3：1，終結了個人連續14場的入球荒。最終紐卡素以3：1反勝維拉，晉級第5圈。

