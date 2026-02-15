Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德甲｜卡尼梅開二度助拜仁挫不來梅 職業生涯轟第500球

足球世界
更新時間：05:33 2026-02-15 HKT
哈利卡尼在昨晚德甲作客雲達不萊梅一役梅開二度，達成職業生涯第500個入球，助拜仁慕尼黑以3：0擊敗對手。拜仁繼續排在聯賽榜榜首，以6分領先次席的多蒙特。

拜仁慕尼黑以3：0擊敗雲達不來梅。美聯社
卡尼射入12碼助拜仁開紀錄。美聯社
卡尼職業生涯轟第500球。美聯社
卡尼今季德甲暫轟26球

拜仁取得領先來自12碼，經VAR翻看後，裁定不萊梅中場利尼（Senne Lynen）在禁區內侵犯了連拿特卡爾（Lennart Karl）。12碼由卡尼主射中鵠，於22分鐘助拜仁打開紀錄；這是這名英格蘭隊長今季射入的第9個12碼。3分鐘後，32歲的卡尼在禁區邊緣起腳，皮球撞柱入網，為拜仁擴大領先優勢。這記入球亦標誌著他職業生涯的重要里程碑：他在球會及國家隊合共上陣743場，攻入了第500個一隊入球，其中100球為12碼。卡尼今季已為拜仁攻入41球，其中26球來自聯賽。

拜仁6分領先多蒙特

拜仁今仗美中不足的是門將紐亞（Manuel Neuer），在半場時因觸傷小腿退下火線。拜仁在70分鐘奠定勝局，哥列斯卡（Leon Goretzka）在禁區邊控球後抽射破網，助拜仁取得3：0的勝局。拜仁賽後以18勝3和1負得57分排榜首，領先次席的多蒙特6分；拜仁下一輪將鬥法蘭克福，多蒙特則將於同日作客硬撼RB萊比錫。不來梅則以4勝7和11負得19分排在第16位，需要繼續為護級努力。

