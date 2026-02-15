英足總盃｜古希轟曼城「處子球」 藍月2：0挫沙福特城晉級

英格蘭足總盃第四圈，陣容大幅輪換的曼城昨晚主場出擊，憑新兵古希攻入加盟後「處子球」，以2：0擊敗英乙的沙福特城晉級。

曼城輪換9人陷入苦戰

曾七奪足總盃冠軍的「藍月」，在上圈曾以10：1大炒埃克塞特。主隊今仗開局依然強勢，開賽僅6分鐘，沙福特城的艾菲杜寧頓（Alfie Dorrington）不慎擺烏龍，助曼城以1：0領先。但輪換了9名正選的曼城隨後陷入苦戰，未能擴大比數，麥斯阿利尼（Max Alleyne）更在22分鐘傷出。至於沙福特城在早段失球後站穩陣腳，半場前兩度差點扳平。先有前利物浦球員活賓（Ben Woodburn）勁射，被曼城門將查福特（James Trafford）精彩撲出，隨後班頓谷巴（Brandon Cooper）在半場結束前接應角球頭槌斜出。曼城半場領先1：0。

古希轟曼城「處子球」。美聯社

沙福特城令曼城陷入苦戰。美聯社

曼城2：0沙福特城。美聯社

易邊後沙福特城繼續施壓，安邁（Kelly N'Mai）的射門直射向查福特懷中。曼城領隊哥迪奧拿隨後派出安東尼施美安（Antoine Semenyo）、馬克古希（Marc Guehi）及尼高奧萊利（Nico O'Reilly）加強攻勢。新加盟的古希成為奇兵，他趁沙福特城門將馬菲楊格（Matthew Young）撲出傳中球不遠，冷靜射成2：0，是他於冬季轉會窗由水晶宮加盟後，為曼城射入的首球。最終曼城以2：0擊敗沙福特城，晉級第五圈。

古希受惠改制獲上陣資格

值得一提的是，古希在今季足總盃新修訂的規例下才具備上陣資格；根據舊例，古希會因「盃賽球員身份限制」無法代表第二支球隊上陣，但足總現在規定「球員可在同一屆賽事中為最多兩間球會上陣」，唯不得在同一圈賽事代表不同球隊。古希是新規例實施後，第27名在同一季足總盃為兩間球會上陣的球員。

哥師不滿球隊表現：很沉悶

雖然順利過關，但哥帥不滿球隊的表現：「比賽過程很沉悶。我們沒有看準空間所在，在組織上耗費了太多時間。唯一的好消息是我們晉級了，僅此而已。我知道球員們很想贏，只是我們未能洞察正確的做法，也許是我未能向球員清楚傳達如何踢得更流暢。」