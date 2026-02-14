港超聯｜余在言回流重返東方 盼能確立在港隊的正選位置

港腳余在言(Jesse)今個轉會窗重返港超聯並重投東方，周六作客對北區一戰中助球隊以3:0取得回流後首勝，Jesse受訪直言如果有機會都希望可以再次外闖，但目前也會盡全力幫助東方，他也希望能夠在港隊中坐穩首發位置。

Jesse上場銀牌對標準流浪迎回流首秀。攝影：魏國謙

現專注於球會上 盼未來可再次外闖

Jesse去年轉投中甲球會石家莊功夫，今次轉會窗重返東方，他表示感受到中甲與港超有不少差別，例如主客場需要旅行到不同的地方，強度也比較上高，也認為北上的學習到足球和人生的經驗十分寶貴，提到關於未來的展望，Jesse坦言自己雖然已24歲，不算太年輕但也正值當打之年，因此有機會也希望可以再外闖，他說：「可能賽季結束後，有機會我嘅選擇一直係開放的，無論係喺香港定係中國，不過目前會專注喺東方，我返嚟係為咗盡力幫助球會，能夠贏到呢場比賽感覺好好，我哋都非常需要今場嘅勝利。」而提到比起他離開之前的東方有什麼不同時，他則認為球員和教練都已經不同了，球隊有沒有太多巨星需要更多的合作和默契，而且球隊的核心也是在於年輕球員，目前教練和自己都是新來的，因此也需要時間適應這裏的節奏，也很希望可以給予他們更多時間。

余在言周六作客對北區一戰中助球隊以3:0取得回流後首勝。攝影：魏國謙

全力爭取港隊的首發位置

Jesse在年初五的賀歲盃中也會再度為港隊披甲上陣對上FC首爾，對此他也表示很高興能夠再次代表港隊出戰比賽，而且對手也是相當強悍的對手，因此也十分期待能在觀眾前上陣，而Jesse也認為東方前主帥現任港隊暫代主帥Chino也能夠勝任港隊主教練，但明白也有很多因素影響，他認為：「我個人而言，Chino值得呢個機會，佢已經喺香港展現咗佢嘅能力，對球員非常了解而且同大家關係好好，只係仲需要啲時間。」

港隊緊接着除了賀歲盃外，之後便有三月的亞洲盃外圍賽作客隊上印度的最後一場亞洲盃賽事，被問到這兩場會不會是他證明自己而且確立自己在港隊的正選地位的機會時，他則表示：「我一直都好希望自己能夠確立成為正選球員，不論係球會定係港隊，我都希望有發揮出自己最好的表現，證明自己可以成為最出色嘅球員，從安達臣到韋斯活執教，我都一樣係出盡全力爭取正選機會，就算如果不似預期我都會用專業嘅態度去面對繼續努力。」

記者/攝影：魏國謙