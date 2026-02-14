Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港超聯｜高力北區進攻啞火 大久保優梅開二度助東方3:0大勝

更新時間：18:03 2026-02-14 HKT
發佈時間：18:03 2026-02-14 HKT

港超聯周六情人節有東方作客對高力北區，然而今日北區進攻失準，無法造成太多有威脅性攻勢，反觀東方有馬高斯建功，再有大久保優梅開二度，助東方贈北區3蛋作情人節禮物。

大久保優梅開二度 東方3蛋贈北區

今戰是2支上周末銀牌齊出局的球隊碰頭，但東方今場快速入局，僅2分鐘就有馬高斯接應姚浩明傳中門前頂入，為球隊先開記錄，17分鐘又有大久保優破網，之後北區雖然也有不少機會，但始終無法攻破卡沙路的五指關，最終東方以2:0返回更衣室。

易邊後北區先有機會，古杜拉窄角度起腳，但未能攻攻東方大門，東方大難不死必有後福，54分鐘賀爾邊路發起攻勢，再有大久保優接應傳中再破網射成3:0，尾段東方雖有後備入替的楊棟棋領紅被逐，在踢多一人下北區隨即加強攻勢，但始終未能破蛋，最終苦吞3蛋落敗，東方止各賽事3連敗。

大久保優賽後表示很高興可以入到2球，他也表示球隊有一段時間沒有贏波，因此也很開心可以幫助球隊取得重要一勝，提到新任主帥文奴托利斯他說：「文奴他是一個好教練，他串連起我們，也試了很多不同的東西，因此我們今場贏了。」

 

記者/攝影：魏國謙

