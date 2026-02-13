Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│阿仙奴榜首優勢減至4分 阿迪達：最緊要冷靜﹗唔好慌﹗

足球世界
更新時間：15:59 2026-02-13 HKT
發佈時間：15:59 2026-02-13 HKT

阿仙奴在周四英超快車作客僅與賓福特賽和1:1，榜首領先優勢由本輪前的6分，縮減至現時的4分。該隊再次被次席的曼城追近，外界都擔心他們能否應對爭冠壓力，領隊阿迪達指現階段最重要是保持冷靜，不要驚慌，只要能夠保持專注，可以化解任何問題和壓力。

阿仙奴優勢由6分減至4分

今場阿仙奴由翼鋒馬度基頭槌建功先開紀錄，可是賓福特靠界外球手榴彈戰術，鋒將路易斯樸達頂入追平，雙方最終賽和1:1。槍手和波僅得1分；次席曼城本輪就主場3:0大勝富咸，前者的領先優勢由6分減至4分，相隔3輪再次只有4分優勢。由於阿仙奴近年多次於領放下崩盤，當中多次被藍月後來居上奪冠，外界擔心歷史再次重現。

阿迪達：而家最緊要冷靜﹗

阿迪達就指現階段最緊要夠冷靜：「(冷靜)是我們必須要做的，不要慌亂。我們要全力以赴，備戰每一場比賽，力爭勝利。我們能做的就是繼續專注，需要從整體和個人層面提升水準，每周都比對手做到更好，這狀態要持續到5月。」中場迪格蘭賴斯就指球隊仍有4分優勢，在水平極高的英超聯賽中，追近拉開是十分平常的事。

相關報導：英超｜阿仙奴被賓福特逼和 榜首優勢減至4分

 相關報導：體壇早報｜阿仙奴失分 馬體會大炒巴塞 杜曹與英格蘭續約至2028年

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
01:53
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
社會
8小時前
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
影視圈
6小時前
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
7小時前
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
社會
5小時前
融合科技、生活與藝術創意 城大《創新演煉》展覽 —— 以創科塑造未來
活動資訊
5小時前
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
01:13
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
突發
4小時前
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
影視圈
4小時前