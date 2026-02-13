英超│阿仙奴榜首優勢減至4分 阿迪達：最緊要冷靜﹗唔好慌﹗

阿仙奴在周四英超快車作客僅與賓福特賽和1:1，榜首領先優勢由本輪前的6分，縮減至現時的4分。該隊再次被次席的曼城追近，外界都擔心他們能否應對爭冠壓力，領隊阿迪達指現階段最重要是保持冷靜，不要驚慌，只要能夠保持專注，可以化解任何問題和壓力。

阿仙奴優勢由6分減至4分

今場阿仙奴由翼鋒馬度基頭槌建功先開紀錄，可是賓福特靠界外球手榴彈戰術，鋒將路易斯樸達頂入追平，雙方最終賽和1:1。槍手和波僅得1分；次席曼城本輪就主場3:0大勝富咸，前者的領先優勢由6分減至4分，相隔3輪再次只有4分優勢。由於阿仙奴近年多次於領放下崩盤，當中多次被藍月後來居上奪冠，外界擔心歷史再次重現。

阿迪達：而家最緊要冷靜﹗

阿迪達就指現階段最緊要夠冷靜：「(冷靜)是我們必須要做的，不要慌亂。我們要全力以赴，備戰每一場比賽，力爭勝利。我們能做的就是繼續專注，需要從整體和個人層面提升水準，每周都比對手做到更好，這狀態要持續到5月。」中場迪格蘭賴斯就指球隊仍有4分優勢，在水平極高的英超聯賽中，追近拉開是十分平常的事。

