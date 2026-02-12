英超｜森林新帥5大人選 前狼隊主帥佩雷拉被捧為熱門

諾定咸森林一季內三度換帥，在解僱僅執教四個月的戴治（Sean Dyche）後，球會已火速展開新帥的遴選工作。這個英超「燙手山芋」由誰接手，引發外界諸多揣測。目前，多位賦閒在家的領隊均成為潛在人選，包括狼隊前主帥佩雷拉、白禮頓前教頭迪沙比，以至剛被熱刺辭退的湯馬士法蘭等，當中佩雷拉最被睇好。

佩雷拉屬熱門接任人

被視為頭號熱門的，是狼隊前主帥佩雷拉（Vitor Pereira）。諷刺的是，他本人上季亦是被狼隊解僱，但他此前曾帶領球隊成功護級，更與球迷在酒吧一同慶祝，證明他有帶領球隊走出困境的「救火」能力。雖然其整體執教紀錄因上季的災難而蒙上陰影，但對於目前只求護級的森林來說，他或許是最務實的人選。

馬列斯卡未必適合打護級戰

另一位意大利籍教頭馬列斯卡（Enzo Maresca）亦在考慮之列。不過，外界質疑他偏向主動進攻的風格，是否適合帶領球隊打護級戰，加上他此前在車路士亦與高層鬧不和，能否與作風同樣強硬的森林班主合作，將是一大疑問。

湯馬士法蘭擅長帶弱旅

剛剛被熱刺辭退的湯馬士法蘭克（Thomas Frank）亦是人選之一。他在賓福特的成功，證明他擅長以「弱隊」姿態打出成績，並能提升球員水平，其冷靜的頭腦正正是森林目前所需。但他在熱刺的失敗經歷，亦引發他是否「體系教練」的質疑，他能否適應森林混亂的管理環境，將是其一大考驗。

迪沙比性格火爆

另一位意大利籍教頭羅拔圖·迪沙比（Roberto De Zerbi）亦是潛在的「黑馬」。他以打造悅目進攻足球見稱，但其火爆性格亦是計時炸彈。森林冒險聘請一位崇尚進攻的教練，很可能重蹈另一位前帥普斯迪高古的覆轍，風險極高。

蘇斯克查未有執教一段時間

最後，剛在曼聯帥位之爭中不敵卡域克的蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）亦有可能成為目標。他有執教卡迪夫城護級及帶領曼聯爭標的經驗，亦是「失業大軍」中名氣較大的一員。但這對他而言無疑是「降格」，加上他已有一段時間沒有執教，能否立即應付英超護級的巨大壓力，仍是未知之數。