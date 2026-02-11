英超│熱刺又輸近8輪不勝 法蘭克稱獲老闆全力支持 「我相信自己係正確人選」

周二英超快車，熱刺主場1:2不敵紐卡素，連續8輪不勝，賽後已跌至16位，距離降班區域只有5分差距。然而該隊主教練湯馬士法蘭克(Thomas Frank)指自己近日才與球會老闆傾談過，其帥位安穩，並指是各種因素疊加起來才導致成績未如理想，至今仍百分百相信自己是熱刺主帥的正確人選。

熱刺今場有11人缺陣

熱刺今場在10位球員受傷，以及隊長兼中堅基斯甸羅美路停賽下，殘陣出戰紐卡素，完半場前被敵衛馬歷泰奧在一次罰球攻勢中近門補射破網，落後一球返回更衣室。他們在換邊後有客串右閘的艾查格雷於角球混戰中門前射入，可是追和後僅4分鐘再次失守，讓喜鵲中場積及藍斯禁區內射入，最終輸1:2。

近8輪英超僅4和4負

連同今仗，熱刺近8輪英超不勝，只得4和4負的劣績，賽後被列斯聯壓過跌至16位，比18位的韋斯咸僅多5分，捲入降班漩渦。該隊主教練湯馬士法蘭克面對的壓力更大，但他矢言獲老闆支持：「我昨日(周一)和老闆傾談過，帥位沒有岌岌可危。我理解大家的沮喪，最簡單的做法是把責任推到我身上。我會日夜不停工作，努力扭轉局勢，但這並非是我一人的責任，我是其中一份子。」

法蘭克：同老闆傾過，帥位無岌岌可危﹗

法蘭克指球隊陷入困境是多個因素疊加起來：「我們有很多球員受傷，還有停賽，今場開賽30分鐘又有一位球員未能堅持，這對我們來說是雪上加霜，但我從沒抱怨過。」他續指仍百分百確定自己是熱刺主帥的正選人選，「在這情況要保持冷靜，繼續前進、繼續戰鬥，繼續做正確的事情。」

相關報導：英超｜熱刺主場不敵紐卡素 聯賽跌至第16名

相關報導：體壇早報｜曼聯連勝告終「剪髮哥」心碎了 車路士、熱刺齊失分