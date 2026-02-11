Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│熱刺又輸近8輪不勝 法蘭克稱獲老闆全力支持 「我相信自己係正確人選」

足球世界
更新時間：12:00 2026-02-11 HKT
發佈時間：12:00 2026-02-11 HKT

周二英超快車，熱刺主場1:2不敵紐卡素，連續8輪不勝，賽後已跌至16位，距離降班區域只有5分差距。然而該隊主教練湯馬士法蘭克(Thomas Frank)指自己近日才與球會老闆傾談過，其帥位安穩，並指是各種因素疊加起來才導致成績未如理想，至今仍百分百相信自己是熱刺主帥的正確人選。

熱刺今場有11人缺陣

熱刺今場在10位球員受傷，以及隊長兼中堅基斯甸羅美路停賽下，殘陣出戰紐卡素，完半場前被敵衛馬歷泰奧在一次罰球攻勢中近門補射破網，落後一球返回更衣室。他們在換邊後有客串右閘的艾查格雷於角球混戰中門前射入，可是追和後僅4分鐘再次失守，讓喜鵲中場積及藍斯禁區內射入，最終輸1:2。

近8輪英超僅4和4負

連同今仗，熱刺近8輪英超不勝，只得4和4負的劣績，賽後被列斯聯壓過跌至16位，比18位的韋斯咸僅多5分，捲入降班漩渦。該隊主教練湯馬士法蘭克面對的壓力更大，但他矢言獲老闆支持：「我昨日(周一)和老闆傾談過，帥位沒有岌岌可危。我理解大家的沮喪，最簡單的做法是把責任推到我身上。我會日夜不停工作，努力扭轉局勢，但這並非是我一人的責任，我是其中一份子。」

法蘭克：同老闆傾過，帥位無岌岌可危﹗

法蘭克指球隊陷入困境是多個因素疊加起來：「我們有很多球員受傷，還有停賽，今場開賽30分鐘又有一位球員未能堅持，這對我們來說是雪上加霜，但我從沒抱怨過。」他續指仍百分百確定自己是熱刺主帥的正選人選，「在這情況要保持冷靜，繼續前進、繼續戰鬥，繼續做正確的事情。」

相關報導：英超｜熱刺主場不敵紐卡素　聯賽跌至第16名

相關報導：體壇早報｜曼聯連勝告終「剪髮哥」心碎了 車路士、熱刺齊失分

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
2026-02-10 13:37 HKT
大快活全新下午茶二人餐優惠！$68歎盡小食拼盤+粟米肉粒飯+可樂 一人餐再配啫喱+紅豆奶茶
大快活全新下午茶二人餐優惠！$68歎盡小食拼盤+粟米肉粒飯+可樂 一人餐再配啫喱+紅豆奶茶
飲食
10小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
14小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
22小時前
《愛回家》男星突發文「最後一場戲」疑有暗示 揸名車住獨立屋竟憂「被炒」街頭啃麵包
《愛回家》男星突發文「最後一場戲」疑有暗示 揸名車住獨立屋竟憂「被炒」街頭啃麵包
影視圈
17小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
2026-02-10 12:52 HKT
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
2026-02-10 11:52 HKT
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
19小時前
東張西望｜變態男筲箕灣赤裸露鳥行山  向女行山客露械：你唔使驚我  四圍便溺害慘東張女神
東張西望｜變態男筲箕灣赤裸露鳥行山  向女行山客露械：你唔使驚我  四圍便溺害慘東張女神
影視圈
9小時前
57歲前TVB靚仔小生「壞膽固醇」指數嚴重超標  報告「滿江紅」心情沉重  心血管問題誘發中風危機
57歲前TVB靚仔小生「壞膽固醇」指數嚴重超標  報告「滿江紅」心情沉重  心血管問題誘發中風危機
影視圈
12小時前