英超｜熱刺主場不敵紐卡素　聯賽跌至第16名

足球世界
更新時間：07:29 2026-02-11 HKT
發佈時間：07:29 2026-02-11 HKT

周中英超快車賽事，紐卡素憑積及藍斯（Jacob Ramsey）射入加盟後的首個入球，作客以 2：1 擊敗熱刺（Tottenham Hotspur）。熱刺落敗後，領隊湯馬士法蘭陷入被炒邊緣，看台上更有主場球迷向其高喊「你明早就會被炒」（You're getting sacked in the morning）。

沙維西蒙斯孤掌難鳴。（美聯社）
積及藍斯為紐卡素奠勝。（美聯社）
艾查格雷一度為熱刺扳成平手。（美聯社）
紐卡素「無鋒陣」出戰

賽前兩支球隊均處於低潮，熱刺在2026年尚未錄得聯賽勝仗，而紐卡素在各項賽事近8場亦僅得一勝。紐卡素領隊艾迪賀維今仗排出的「無鋒陣」式在半場補時階段收到成效，安東尼伊蘭加（Anthony Elanga）傳中，中堅馬達泰奧（Malick Thiaw）頭槌攻門被熱刺門將域卡利奧（Guglielmo Vicario）撲出，但這名德國後衛再補射入網，為紐卡素領先1：0完半場。

紐卡素重返前10

易邊後熱刺一度看到曙光，下半場早段憑藉沙維施蒙斯（Xavi Simons）開出角球，沙亞頭槌二傳，艾查格雷門前掃入扳平。然而，熱刺追平僅維持4分鐘，紐卡素作出反擊，安東尼哥頓（Anthony Gordon）左路闖入禁區後妙傳予雅各積及藍斯，後者第一時間冷靜射入，將比數改寫成 2：1。

最終紐卡素成功守住勝果，取得今季聯賽第3場作客勝仗，積分榜上攀升至第10位。反觀熱刺表現持續低迷，排名跌至第 16位，僅比降班區多5分，領隊湯馬士法蘭下台壓力更大。

