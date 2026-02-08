Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼聯中場由弱變強 夏格維斯讚卡域克扭轉乾坤

足球世界
更新時間：12:50 2026-02-08 HKT
發佈時間：12:50 2026-02-08 HKT

曼聯名宿夏格維斯（Owen Hargreaves）盛讚看守領隊卡域克（Michael Carrick）上任後，不僅解決了球隊積弱已久的中場問題，更將其轉化為球隊的優勢。隊長兼中場核心般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）表現更大躍進，累積參與入球達200大關里程碑。

曼聯領隊卡域克。法新社
曼聯領隊卡域克。法新社

中場由弱點變成優點


周六曼聯擊敗十人應戰的熱刺，在卡域克的帶領下取得四連勝。曾在紅魔效力的夏格維斯指出，與前任領隊艾摩廉（Ruben Amorim）執教時期相比，曼聯的中場線已脫胎換骨，夏格維解釋：「我們之前說過，在艾摩廉麾下，中場是個弱點，但現在這個三人中場組合真的很出色。般奴踢法冒險，但球隊能從中受益。在他身後的明奈（Kobbie Mainoo）再次踢出精彩一仗，還有卡斯米路（Casemiro），在我看來，他們三人可能是今場最好的三位球員。我認為他們作為一個中場三人組，現在看起來強大得多。」

周六曼聯擊敗十人應戰的熱刺。路透社
周六曼聯擊敗十人應戰的熱刺。路透社

般奴參與入球達200大關

曼聯隊長般奴費南迪斯。美聯社
曼聯隊長般奴費南迪斯。美聯社

而隊長般奴費南迪斯在卡域克麾下自由度增加，進攻表現亦告大躍進，連同今仗的入球累積為紅魔貢獻104球和96次助攻，參與入球達到200大關。夏格維斯再點名稱般奴：「顯然，般奴是陣中最好的球員。老實說，職業生涯參與200個入球，這太荒謬了，簡直是打機（Playstation）的數據。」


成功有賴穩定陣容


現年44歲的卡域克臨危受命，接掌紅魔至本賽季結束，至今戰績彪炳，已帶領球隊在聯賽中連續擊敗曼城、阿仙奴、富咸和熱刺。這位前米杜士堡主帥在排兵布陣上的穩定性，與前任艾摩廉形成鮮明對比。在擊敗熱刺的比賽中，卡域克排出了與上一場完全一樣的正選十一人；此前擊敗阿仙奴的陣容，亦是複製了前一周戰勝曼城的組合。這意味著他在執教的短短四場比賽中，已兩次排出不變的陣容。他任內唯一一次換正選，僅是用馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）代替受傷的杜古（Patrick Dorgu）。
相比之下，前任主帥艾摩廉在執教的47場英超比賽中，僅有一次連續兩場使用相同的正選陣容。

 

 

