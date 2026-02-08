Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜巴塞隆拿3：0馬略卡 暫時4分領先皇家馬德里

足球世界
更新時間：07:17 2026-02-08 HKT
發佈時間：07:17 2026-02-08 HKT

巴塞隆拿今晨於西甲主場迎戰馬略卡，以3：0擊敗對手。巴塞暫時在榜首以4分領先次席的皇家馬德里；皇馬將於今晚深夜作客華倫西亞。

巴塞初段受壓 加西亞力保不失

巴塞開賽初段受壓，多得門將祖安加西亞左飛右撲力保不失。巴塞更於29分鐘打開紀錄，拉舒福特左路推大位起右腳，被馬略卡守將頭槌頂出，但皮球彈中丹尼爾奧莫後，落在羅拔利雲度夫斯基的腳下，他冷靜地轉身起腳破網。巴塞半場憑這個入球，以1：0領先馬略卡返更衣室。

下半場61分鐘，奧莫再獻助攻，他橫傳予禁區外的拉明耶馬，後者推橫後起腳射近柱入網，為巴塞改寫比數。馬略卡於79分鐘有黃金機會，但安東尼奧山齊士單刀起腳，被加西亞橫身撲出。客軍於83分鐘再失1球，巴塞18歲小將馬克貝納為球隊鎖定3：0的勝局。

巴塞全取3分，賽後以19勝1和3負得58分續排榜首，領先次席的皇馬4分但踢多場。馬略卡則以6勝6和11負得24分，暫時排在第15位。

