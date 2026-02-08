Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼聯4連勝剪髮哥叫糊 「多謝卡域克」

足球世界
更新時間：05:16 2026-02-08 HKT
發佈時間：05:16 2026-02-08 HKT

曼聯昨晚擊敗熱刺取得4連勝，「剪髮哥」Frank Ilett可能係最開心的曼迷。「剪髮哥」承諾曼聯一日未取5連勝都不會剪頭髮，豈料這個挑戰延續超過一年。昨仗贏波後，是Frank發起挑戰後首次叫糊，他在社交平台Instagram上載短片，直言多謝卡域克。

球迷投票剪髮哥下個髮型

剪髮哥的挑戰，進入第490日收到好消息；曼聯主場以2：0擊敗熱刺，取得4連勝。多間媒體都為「剪髮在望」的Frank感到高興，《BBC》發文表示是時候book定位剪頭髮；《daznfootball》則P圖預言一場之後，剪髮哥就能夠與光頭的麥比奧莫擁有相同髮型；《onefootball》更發起球迷投票，為「剪髮哥」揀選下一個髪型。

剪髮哥剪髮在望。Instagram圖片
剪髮哥剪髮在望。Instagram圖片
曼聯2：0熱刺。美聯社
曼聯2：0熱刺。美聯社
剪髮哥多謝卡域克。法新社
剪髮哥多謝卡域克。法新社

韋斯咸成為最後一關

剪髮哥自己亦上載了一條自拍的reels，表示：「卡域克掌帥位，我的頭髮準備剪得。五分之四完成！這次是我發起承諾後，球隊首次取得4連勝。卡域克，多謝！」剪髮哥預告曼聯下一場比賽，周二深夜作客韋斯咸將有特別活動，與球迷一同見證這個剪髮叫糊、能否食出的一刻。

韋斯咸近5場4勝1負

至於曼聯下一場比賽對手韋斯咸，昨晚同樣順利贏波。「鎚仔幫」在護級大戰，憑森馬維和卡斯迪蘭奴斯各建一功，作客以2：0擊敗般尼。韋斯咸賽後以6勝5和14負得23分排第18位，落後第17位的諾定咸森林3分；韋斯咸各項賽事近5場取得4勝1負，表現有起色。般尼則以3勝6和16負得15分，排在第19位。

