英超｜曼聯挫十人熱刺取4連勝 B費盛讚卡域克：給予球員自由度

足球世界
更新時間：02:14 2026-02-08 HKT
發佈時間：02:14 2026-02-08 HKT

曼聯取得4連勝！「紅魔」昨晚主場迎戰熱刺，對手於29分鐘有基斯甸羅美路領紅被逐，大部份時間踢多個的曼聯，最終以2：0擊敗客軍。隊長般奴費南迪斯賽後提及卡域克的影響力，盛讚對方「帶着正確的理念來到，給予球員在場上的責任感與自由度。」

羅美路29分鐘直紅被逐

曼聯開賽佔到主動，包括20分鐘根夏於禁區外第一時間起腳遠射僅僅斜出。到29分鐘，處於下風的熱刺更少踢一人，羅美路遲落腳，踩落卡斯美路的左腳腳腕，球證直接紅牌將羅美路逐出場。38分鐘，曼聯憑一次角球攻勢打開紀錄，般奴費南迪斯開左路角球開地波，在底線附近的明奈迎前，並將皮球回後到12碼點附近，麥比奧莫第一時間起腳破網。曼聯半場領先1：0。

卡域克上任以來4戰全勝。美聯社
曼聯2：0擊敗熱刺。美聯社
般奴賽後盛讚卡域克。美聯社
卡域克上任4戰全勝

下半場57分鐘熱刺有一次近磅的攻門，曼聯守將勞基梳基解圍回到中路，西蒙斯截得皮球並於禁區外隨即起腳，皮球僅僅斜出。曼聯於81分鐘鎖定勝局，達洛治的右路傳中，中路的些斯路漏頂，但後柱還有B費，後者第一時間攻門破網，助曼聯領先2：0。曼聯在最後一擊有機會改寫比數，但些斯高無人看管的頭槌，直接頂落熱刺門將維卡里奧懷裏。但這次失機，仍無阻曼聯以 2：0擊敗熱刺，卡域克上任以來4戰全勝。

熱刺英超7場不勝

曼聯賽後以12勝8和5負得44分，續排第4位，僅落後第3位、同日和波失分的阿士東維拉3分。熱刺則過去7場英超不勝（4和3負），賽後以7勝8和10負得29分，暫列第14位；熱刺與水晶宮同分，但比對方踢多一場。B費賽後盛讚卡域克：「這就是足球，形勢瞬息萬變。卡域克帶着正確的理念來到球隊，給予球員在場上的責任感與自由度。這種感覺非常好。我一直深信他會成為出色的領隊，他現在正證明這一點，我們希望能給予他更多支持。每個人都明白為這間球會效力的壓力，也清楚外界的期望。他深深刻印著這間球會對勝利的渴望。他的存在為球隊增添了一些特別的特質。」

