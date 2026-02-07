Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

高級組銀牌｜保連奴梅開二度救主 大埔3:2險勝高力北區殺入決賽

更新時間：18:18 2026-02-07 HKT
發佈時間：19:14 2026-02-07 HKT

男子高級組銀牌準決賽周六在旺角大球場上演，首場先有高力北區對大埔，今場猶如坐過山車一樣，上半場北區攻勢凌厲領先2:1，但大埔有後備入替的保連奴救主，梅開二度助大埔3:2反勝北區晉身決賽。

高力北區對大埔峰迴路轉 保連奴連中2球「救世界」

北區一開波就進入狀態，開賽6分鐘，即有艾路保利達接應格蘭特直傳，推過大埔門將謝家榮後射入空門打成1:0，大埔20分鐘亦有機會，有帕特華維迪遠射但被北區門將李翰灝接實，之後北區33分鐘有卡路士禁區外勁射「世界波」將比數拉開成2:0，但此子3分鐘後因鐘偉強傳中射中他不慎「擺烏龍」，打成2:1為下半場留下伏筆。

下半場早段北區雖保持攻勢，但都無法攻破謝家榮五指關，頂住北區猛攻的大埔之後開始反擊，74分鐘後備入替的保連奴接應費蘭度角球頂入追平2:2，7分鐘後保連奴再用一記補射反超成3:2，雖然北區最後發起猛烈反撲但都被大埔化解，最終以3:2淘汰北區躋身決賽。而早前宣佈北上發展的顏卓彬亦有到場向球迷道別。

堅sir樂見球隊面隊落後時求勝的心態

今場大埔從上半場落後到尾段成功「反Cup」並守住領先，大埔主帥李志堅（堅sir）則表示欣賞球員的態度：「我覺得誒呢個係我自己最最appreciate就係誒今次落後兩球去反勝三球，我覺得起馬最低限度有呢個心態，我好多謝球員嘅付出，大家都響一個唔係咁舒服嘅環境踢下，我哋係咁樣追囉。」而進入到2026年大埔之前對港超前列𠎀志和理文時接連不敵，被問到今場擊敗同樣位列前端班的北區是否是重拾狀態的預兆時，堅sir則認為球隊並未完全恢復到之前的水準，但是在心態上有所回復，但同一時間也需要顧及到球隊的傷病狀況。

 

記者/攝影:魏國謙

