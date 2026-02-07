曼聯｜傳C朗拿度今夏離開沙特職 曼聯表明唔接手 最大機會重返士砵亭

沙特聯賽Icon葡萄牙前鋒C朗拿度（Cristiano Ronaldo）連續罷賽第2場，與球會艾納斯（Al-Nassr）的緊張關係持續升級，據英國《i Paper》報導，球會已經準備好在今年夏天放走這位41歲的葡萄牙巨星，C朗或會重返前東家，而曼聯已經表明不考慮，故他最大機會返回葡萄牙母會士砵亭。

4300萬鎊解約金

據報C朗因與球會大股東沙特公共投資基金（PIF）產生矛盾，於本週一開始「罷工」，並已連續第二仗未有出現在主帥佐治捷西斯（Jorge Jesus）的比賽名單之外。雖然C朗與艾納斯的合約要到2027年6月才到期，但報導稱在本賽季結束後，潛在買家將可以啟動一條價值4300萬鎊（約4.2億港元）的解約條款。而沙特方面對於C朗的行為已感到不耐煩，如果這位葡萄牙國家隊隊長決定在夏天離隊，他們已準備好讓他離開。

艾納斯準備好夏天放人

隨著離隊傳聞甚囂塵上，C朗的未來去向成為焦點，但其前東家的態度卻大相逕庭。消息來源明確指出，曼聯對於讓這位球會傳奇第三度回歸奧脫福「不感興趣」。然而，C朗的母會士砵亭，則被認為是他最有可能的落腳點。

C朗轉會費和天價薪金成障礙

不過，這宗「落葉歸根」的轉會存在兩大障礙，首先，士砵亭需要設法籌集4300萬鎊的資金以觸發解約條款；其次，他們還必須考慮C朗目前每日高達48.8萬鎊（約480萬港元）的驚人天價薪酬，這對於這家葡超班霸的財政來說將是極其沉重的負擔。