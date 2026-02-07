Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙特職｜C朗連續第2場罷踢 傳般奴或沙拿接捧當沙特職新ICON

足球世界
更新時間：15:22 2026-02-07 HKT
發佈時間：15:22 2026-02-07 HKT

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）因不滿球會管理層及聯賽投資方（PIF）在轉會市場上的操作，已連續缺席艾納斯（Al Nassr）的兩場比賽以示抗議。與此同時，有消息指沙特聯賽高層已開始物色新Icon，為C朗的潛在離隊作好準備，目標鎖定曼聯隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）和利物浦的穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）。

現年41歲的C朗，接連缺席了球隊周一戰勝艾利雅德，以及週五以2:0擊敗伊蒂哈德的關鍵賽事。消息人士向ESPN透露，C朗計畫抵制比賽，原因是他不滿沙特公共投資基金（PIF）未有對其球會管理層作出承諾的變革。據報，C朗對於PIF在轉會窗的操作感到極度失望，尤其不滿其主要競爭對手、同為PIF擁有75%股權的希拉爾，在一月份成功從伊蒂哈德簽下他前皇家馬德里隊友賓施馬（Karim Benzema），而自己球隊的引援力度則相形見絀。

C朗缺陣艾納斯照贏

儘管C朗缺陣，艾納斯仍在週五取勝，升上聯賽榜第二位。球迷在比賽第7分鐘舉起印有C朗名字和7號的黃色標語，以示對這位葡萄牙巨星的支持。沙特職業聯賽在周四曾發表聲明，警告C朗沒有任何球員可以影響其球隊以外的決策，強調每家球會都在相同的規則下獨立運作。

屬意般奴或沙拿接C朗捧

英國《i Paper》報導指出，雖然沙特聯賽官員希望C朗能留效更長時間，但他們已不再視他為聯賽發展的「關鍵人物」，並樂於投資發掘更年輕的球員。一旦C朗最終離開，聯賽將需要一位新的領軍人物。報導揭示了兩大潛在「王位」繼承人，分別是曼聯的葡萄牙中場般奴費南迪斯和利物浦的埃及球星沙拿。沙拿被視為吸引穆斯林觀眾的理想人選，而般奴費南迪斯在多年來屢次拒絕沙特方面的邀請後，或可能在今夏被巨額合約打動。
消息指，希拉爾去年夏天曾開出總值3億歐元的天價合約招攬般奴，但當時他選擇留在曼徹斯特。然而，隨著般奴將在今年夏天年滿32歲，他可能會認為這是時候作出對自己財政上最有利的選擇。沙特球會對他的興趣從未減退，仍在積極招手。

