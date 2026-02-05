英超│艾摩廉唔想影響曼聯衝擊前4 球季完結前唔會接受訪問

去月與曼聯分手的主帥魯賓艾摩廉(Ruben Amorim)，離開崗位後未曾接受任何訪問，與他在任時經常於記者會發表爆炸性言論的做法，完仕截然不同。一位來自葡萄牙的消息人士爆料，指艾摩廉不想影響曼聯在本季餘下比賽的表現，特別是球隊目前於看守教頭卡域克帶領下衝擊英超前4，所以他打算到球季結束後才接受訪問，談論他在紅魔的處境為何迅速惡化。

魯賓艾摩廉離任後無接受訪問

魯賓艾摩廉在去年10月才獲曼聯股東之一拉克特利夫爵士公開支持，但其處境在英超聖誕新年快車期間迅速惡化，最終於1月初被紅魔辭退。由於他在任時，多次於記者會上發表震撼性言論，加上其直言不諱的性格，外界都期待他談論自己於曼聯歲月的最後時刻，可是他下台後至今都未接受過訪問。

不想影響曼聯餘下賽季成績

一位來自葡萄牙的消息人士向英國《每日郵報》指，這名葡籍少帥不打算在賽季結束前談論自己的經歷，他無意干擾和影響曼聯本賽季餘下賽事的表現，特別是球隊於卡域克帶領下身處英超第4名，大好機會取得歐聯席位，所以他打算待完季後才接受訪問，談論自己在曼聯的處境如何迅速惡化。

