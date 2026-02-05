Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│艾摩廉唔想影響曼聯衝擊前4 球季完結前唔會接受訪問

足球世界
更新時間：13:57 2026-02-05 HKT
發佈時間：13:57 2026-02-05 HKT

去月與曼聯分手的主帥魯賓艾摩廉(Ruben Amorim)，離開崗位後未曾接受任何訪問，與他在任時經常於記者會發表爆炸性言論的做法，完仕截然不同。一位來自葡萄牙的消息人士爆料，指艾摩廉不想影響曼聯在本季餘下比賽的表現，特別是球隊目前於看守教頭卡域克帶領下衝擊英超前4，所以他打算到球季結束後才接受訪問，談論他在紅魔的處境為何迅速惡化。

魯賓艾摩廉離任後無接受訪問

魯賓艾摩廉在去年10月才獲曼聯股東之一拉克特利夫爵士公開支持，但其處境在英超聖誕新年快車期間迅速惡化，最終於1月初被紅魔辭退。由於他在任時，多次於記者會上發表震撼性言論，加上其直言不諱的性格，外界都期待他談論自己於曼聯歲月的最後時刻，可是他下台後至今都未接受過訪問。

不想影響曼聯餘下賽季成績

一位來自葡萄牙的消息人士向英國《每日郵報》指，這名葡籍少帥不打算在賽季結束前談論自己的經歷，他無意干擾和影響曼聯本賽季餘下賽事的表現，特別是球隊於卡域克帶領下身處英超第4名，大好機會取得歐聯席位，所以他打算待完季後才接受訪問，談論自己在曼聯的處境如何迅速惡化。

相關報導：英超｜加拿祖賽前言論慘變「回力鏢」 遭曼聯球迷洗版嘲諷

相關報導：體壇早報｜英聯盃決賽將演「師徒對決」 加拿祖失言慘變嘲諷焦點

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
生活百科
3小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
6小時前
黃金熱潮 菲傭姐姐也儲金 500元月供金會 首月收金米仔「So happy！」
黃金熱潮 菲傭姐姐也儲金 500元月供金會 首月收金米仔「So happy！」
投資理財
8小時前
74歲《尋秦記》男星首揭曾患淋巴癌 兩度大病徘徊生死邊緣 感激亡妻隱瞞病情學醫救夫
74歲《尋秦記》男星首揭曾患淋巴癌 兩度大病徘徊生死邊緣 感激亡妻隱瞞病情學醫救夫
影視圈
5小時前
九巴B9服務大升級！深圳蓮塘/屯門班次加密 最快10分鐘一班車 搭兩程一程免費
九巴北上路線B9大升級！深圳蓮塘/屯門班次加密 最快10分鐘一班車 搭兩程一程免費
生活百科
22小時前
港夫被捉姦在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主現身親述心寒佈局｜Juicy叮
港夫被捉姦在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主現身親述心寒佈局｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-04 13:33 HKT
港男曬嫲嫲110歲身份證 意外揭秘政府人瑞「隱藏福利」 網民：原來一直搞錯了！｜Juicy叮
港男曬嫲嫲110歲身份證 意外揭秘政府人瑞「隱藏福利」 網民：原來一直搞錯了！｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
謝寧曲奇店再開分店獲「老公」撐場 苗僑偉讚Bosco拎視帝實至名歸：本色演出把口衰過我 黃日華腳痕靠睇波止癢
11:24
謝寧曲奇店再開分店獲「老公」撐場 苗僑偉讚Bosco拎視帝實至名歸：本色演出把口衰過我 黃日華腳痕靠睇波止癢
影視圈
23小時前